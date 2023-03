Milagre? Patrícia Poeta ganhou apoio dos fãs do “Encontro”; entenda

Um novo ataque de tubarão em Recife foi a principal notícia levada por Patrícia Poeta aos telespectadores do “Encontro”. Mas, desta vez, Patrícia Poeta não foi alvo de críticas pesadas e ganhou o apoio da web.

Nesta terça-feira (07), a apresentadora disse que era impressionante o fato dos ataques nas praias da região e também por banhistas irem ao mar, mesmo sabendo dos riscos. Mas, mesmo com a audiência ao seu lado, um detalhe do comentário foi visto como desnecessário por algumas pessoas.

“Patrícia Poeta começa a noticiar novo ataque por tubarões com ‘por incrível que pareça’. Bom, na real, não há nada de incrível em ataques ocorrerem quando as pessoas insistem em frequentar locais com um monte de placas indicando que ali está infestado de tubarões”, escreveu uma anônima.

Agora eu vi mesmo, precisa colocar alguém pra fiscalizar marmanjo no mar pq esse se recusa a sair? Sabe do risco, quer entrar, q entre. #Encontro — Calks♒️ (@Calks11) March 7, 2023

Outra fã do matinal também apoiou Patrícia Poeta, que seguiu comentando sobre o assunto pela manhã: “A praia tem avisos por todos os lados, os vendedores que trabalham por ali avisam, constante e imediatamente, mas o povo prefere correr o risco de ter um membro amputado”.

Um terceiro também levantou o assunto dos ataques em Pernambuco nas redes sociais, mas pontou falhas: “Óbvio que não vai falar do desequilíbrio ambiental causado pelo Porto de Suape que destruiu os mangues que os tubarões usavam para se alimentar e reproduzir. Óbvio que não”, escreveu o perfil.

Tem sinalização?

Então é muito simples: é só respeitar q ngm vai ser atacado por tubarão aí. O tubarão está no habitat dele. #Encontro — Calks♒️ (@Calks11) March 7, 2023

Já um outro criticou a postura dos banhistas nas praias: “Eu acho é muito bem feito esse povo sendo mordido, pra largar de ser abestado, tem placa falando que tem tubarão e o besta vai lá ser isca. Por mim o bicho podia levar era inteiro logo”.

Ao longo da matéria, Patrícia Poeta também precisou enfrentar as dificuldades de se fazer um programa ao vivo. Durante um link com um repórter que estava no local, a famosa ficou sem sinal, mas o jornalista seguiu comentando: “Perdemos o sinal? Agora voltou. Pode falar”, disse ela.

O Caso dos Ataques do Tubarão em Recife. Eu acho que a Prefeitura devia fazer Campanha de mídia e aulas nas escolas para conscientização de jovens, adolescentes e adultos.#Encontro — Monalisa Intocável 🦀👢⚡🌵🍷 (@Your_Monalisa) March 7, 2023

