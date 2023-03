Lady Di: príncipe Harry lembra a mãe em carta para instituições que lutam contra o HIV

O príncipe Harry continua seguindo os passos de sua mãe, a princesa Diana, em suas ações e entrevistas. Desta vez, o duque de Sussex escreveu uma carta ao Terrence Higgins Trust, para celebrar o 40º aniversário da principal instituição de caridade para HIV e saúde sexual do Reino Unido.

“Nos últimos 40 anos, o Terrence Higgins Trust tem revolucionado a luta contra o HIV e a AIDS. O que começou como uma homenagem à perda de um ente querido, evoluiu para a instituição de caridade líder em HIV e saúde sexual do Reino Unido, que fornece educação, financiamento e serviços essenciais para milhares vivendo com HIV”, disse o príncipe Harry, em uma carta compartilhada no Twitter.

No texto, ele conta que está envolvido com o Terrence Higgins Trust há vários anos, enfatizando que a luta para acabar com essa epidemia é uma grande parte do legado de sua mãe: “ Como muitos sabem, minha mãe cresceu em um mundo onde o HIV provavelmente era uma sentença de morte. No entanto, em meio a toda essa incerteza, ela liderou com empatia, encontrando a humanidade ao seu redor e demonstrando o poder da conexão diante do medo. Embora minha mãe não tenha vivido para ver o sucesso dos tratamentos de hoje, eu sinto imenso orgulho em poder continuar sua advocacia com você”.

O duque de Sussex enfatizou o objetivo contínuo da instituição de caridade, que é “acabar com novas transmissões”, e prometeu ajudar a Inglaterra a se tornar o primeiro país a acabar com novos diagnósticos de HIV até 2030. Esses objetivos podem ser alcançados incentivando testes, quebrando estigmas de silêncio e doando para o confiança, disse Harry.

“Os meus maiores e sinceros parabéns por este marco histórico. Que o próximo a celebrarmos seja um sinal do fim da epidemia do HIV/AIDS para todos”, concluiu.

A mensagem pessoal do príncipe Harry foi divulgada antes do principal evento de arrecadação de fundos do Terrence Higgins Trust, o leilão da Christie’s, que foi realizado em Londres na segunda-feira (06/03). De acordo com a instituição de caridade, o evento anual arrecada milhões para apoiar as pessoas afetadas pelo HIV e problemas de saúde sexual.

O Terrence Higgins Trust foi estabelecido em 1982 em homenagem a Terrence “Terry” Higgins, que foi uma das primeiras pessoas a morrer no Reino Unido de uma doença relacionada à AIDS.

O príncipe Harry seguiu os passos da princesa Diana, colocando a luta contra o estigma do HIV e da AIDS no centro de seu trabalho público. Anteriormente, ele apoiou o Terrence Higgins Trust distribuindo kits de autoteste em uma loja pop-up, trazendo Meghan Markle para a feira de caridade AIDS Day da organização, semanas após o anúncio de seu noivado em 2017, e se unindo ao jogador de rúgbi Gareth Thomas, que havia revelado recentemente que estava vivendo com HIV, para um evento inicial da Semana Nacional de Testes de HIV em 2019.

Em um trabalho adicional para desestigmatizar o HIV, o príncipe Harry fez dois testes de HIV em público (incluindo um com Rihanna) e criou a instituição de caridade Sentebale para ajudar crianças afetadas pelo HIV e AIDS em Lesoto, na África, que tem uma das taxas mais altas de HIV em o mundo.

