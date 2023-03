Jojo Todynho abandonou primeiro dia de aula na faculdade e este foi o motivo

As aulas no curso de Direito começaram nesta segunda-feira (06) para Jojo Todynho, mas a famosa decidiu ir embora logo no primeiro dia de aula e contou tudo para os seus seguidores.

Quem acompanha a cantora pelo Instagram percebeu que ela trocou a felicidade por uma pequena frustração ao chegar na universidade. Nem parecia a mesma que postou uma foto no espelho sorridente e com uma mala de rodinhas e uma necessaire pink.

Depois de questionar os fãs se estava levando coisas demais para o primeiro dia como estudante universitária, a famosa retornou ao carro, pois um trote estava acontecendo: “Tô indo embora, não tem aula, está tendo um evento”, disse ela.

Em seguida, ela continuou a se queixar: “Poxa, eu estava tão animada para minha primeira aula! Queimei o look! Não queimei não, vou vir com a mesma roupa na quarta-feira”, disse ela.

Jojo Todynho também explicou aos seus seguidores o motivo de não entrar na dinâmica, que acontece sempre no começo do ano letivo: “Esse negócio de trote? Vamos embora, esse negócio não é para mim. Se pintar minha cara ou blusa o pau quebra”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Brothers analisam briga no Jogo da Discórdia; veja o que rolou

Antes de descobrir que não tinha aula, a famosa também mandou fazer cadernos, capa de IPad , estojo e garrafinha de água personalizados: “Será que estou levando coisa demais?”, brincou ela.

Jojo celebra nova conquista pessoal

Antes da frustração, Jojo Todynho reuniu algumas amigas para celebrar a nova de sua vida profissional. A festa privada aconteceu no fim de semana, e a famosa mandou um recado aos fãs, pelas redes sociais: “Vou comemorar, né? Amanhã é meu primeiro dia na faculdade”, postou ela nos storys do Instagram.

Ao som de Léo Santana, Jojo também compartilhou um vídeo fazendo uma dancinha com as amigas, mas também mandou um recado sério para as mulheres: “Alô, mulherada! Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher. Eu vou ser delegada da DEAM! Vou buscar em casa”.

O anúncio sobre o ingresso na faculdade aconteceu em outubro de 2022, quando ela também considerou estudar Psicologia.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Brother faz mutirão para salvar Key Alves da eliminação; confira