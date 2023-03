Isis Valverde estaria vivendo novo romance; veja quem é o provável namorado

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz estão se vendo obrigados a admitir que estão vivendo um romance, após serem flagrados juntos em uma viagem a Paris. Contudo, o relacionamento não foi confirmado por nenhuma das partes - ainda.

A global estava na França para participar de eventos da Paris Fashion Week, uma das principais semanas de moda do mundo, que começou no dia 28 de fevereiro e acaba no dia 7 de março.

Através de sua conta oficial no Instagram, inclusive, ela tem atualizado os fãs da rotina. “Fazendo a ‘Emily in Paris’”, escreveu Isis na legenda de um álbum de fotos, em alusão à série de TV da Netflix.

Contudo, segundo o jornal Metrópoles, ainda não seria esse o momento que os dois tornariam o relacionamento público. Isso porque as famílias de ambos não sabiam do romance e eles gostariam de conversar com todos.

“Foi uma coincidência dessas da vida eles se encontrarem lá. Muita gente achou que o Buaiz tinha ido só para isso, mas não. Todo ano, nessa época, ele tem compromissos na França. Desta vez coincidiu. Mas eles iriam se encontrar de qualquer modo em outro lugar”, disse uma fonte próxima ao casal, em entrevista ao jornal Extra.

Passada que Marcus Buaiz e Ísis Valverde estão juntos mesmo pic.twitter.com/zIafbstO0F — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) March 5, 2023

O romance acabou vazando na mídia após um fã reconhecer o casal em um restaurante próximo à Catedral de Notre Dame, na capital francesa, filmar e publicar na internet. Minutos antes, o empresário tinha postado um story na mesma igreja.

Marcus foi casado por 17 anos com a cantora Wanessa Camargo, mas se divorciaram em maio do ano passado. Juntos, tiveram dois filhos, José Marcus e João Francisco.

Já Isis está solteira desde fevereiro do ano passado, após 4 anos de relacionamento com o modelo André Resende. Eles são pais do pequeno Rael.

Segundo o jornal Extra, a assessoria de imprensa da atriz se negou a comentar o caso, sem confirmar de fato o relacionamento.

