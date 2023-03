Clara Chía e Piqué estariam planejando seu casamento: “Eles estão apaixonados”

Apesar de terem ficado por doze anos juntos, Shakira e Gerard Piqué nunca se casaram. No entanto, parece que a atual relação do ex-jogador espanhol com Clara Chía parece bem diferente da que teve com a cantora colombiana, já que o casal já estaria falando em matrimônio.

Mónica Vergara, que integra o programa espanhol ‘¡Fiesta!’, foi quem pôs este assunto na mesa ao revelar a conversa que Chía e Piqué teriam tido em um luxuoso restaurante de Barcelona, na Espanha. Além de ter comentado que o novo casal serefere um ao outro com a palavra “amor”.

“Em um ponto... eles falam sobre um casamento. Falam, sobretudo, sobre como Clara gostaria que fosse o seu casamento. Ela... dada a trajetória profissional do Piqué, que entende que tem muitos seguidores... ela quer algo muito íntimo, muito particular e ela não quer que isso vire notícia”.

Vergara também destacou que durante a conversa entre Piqué e sua nova namorada, os dois pareciam “muito apaixonados” e que eles não mencionaram Shakira.

Porque Shakira e Gerard Piqué nunca casaram?

Em 2020, Shakira explicou por que não queria se casar com Piqué, em entrevista ao programa ‘60 Minutes’: “O casamento me assusta. Não quero que ele me veja como sua esposa, mas mais como sua namorada, sua amante. É como aquele fruto proibido, prefiro mantê-lo atento e pensar que tudo é possível dependendo do comportamento dele”.

Durante o tempo que passaram juntos, a colombiana e ex-companheiro tiveram dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7 anos. O motivo do término? A possível infidelidade de Piqué, exposta nos principais sucessos atuais de Shakira.

Agora só resta esperar se, de fato, Piqué e Clara Chía estão pensando em ir ao altar, já que o casal oficializou o namoro em meados de 2022, logo após a confirmação da separação de Piqué e Shakira.

