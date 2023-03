BBB 23: Sarah Aline vira novo alvo para deixar o reality no oitavo Paredão

Sarah Aline vira alvo no Paredão e ganha hashtag nas redes sociais (Reprodução/Globo)

Sarah Aline está no Paredão do “BBB 23″ e corre o risco de deixar o reality show na noite desta terça-feira (07). Levada à berlinda pelo líder Fred, a sister não era vista como uma das possíveis eliminadas, mas, depois do Jogo da Discórdia, a hashtag “Fora Sarah” cresceu.

Disputando a preferência contra Domitila Barros e Key Alves, a sister foi chamada de planta por alguns fãs do “Big Brother Brasil”, que usaram o Twitter para afirmar que ela só apareceu por estar perto da eliminação.

“A Sarah só apareceu ontem [segunda-feira] por causa do Paredão, se liguem!”, escreveu um anônimo, que ainda replicou a hashtag ‘Fica Key” e “Fora Sarah”.

Sarah tem que sair, muito frouxa mesmo.. https://t.co/PDX4Tp3rdZ — Odiceles Teixeira🇧🇷🍞🐦🐷🍼🦅🎸🐳🦚🌻🔑🐎 (@Odiluck65) March 7, 2023

Outra pessoa também destacou a votação para o oitavo Paredão do “BBB 23″ e, pelo Twitter, mostrou que sua torcida não era para a sister da pipoca: “Bora galera, foco total! Não parem de votar. Vamos sentar o dedo para eliminar a Sarah”.

Ao que parece, a motivação de alguns internautas em tirar Sarah Aline do “BBB 23″ ficou ainda maior depois que ela e Fred brigaram no Jogo da Discórdia, já que eles eram aliados dentro da casa, mas o líder acabou colocando ela na berlinda.

To começando achar q é melhor a Sarah sair — Paula Farias (@pfariasgl) March 7, 2023

Depois da treta ao vivo, a possível eliminada foi tirar satisfação com o influenciador digital e disse que não era para ele falar que ela era “uma pessoa incrível”. Segundo ele, a escolha para o Paredão foi para proteger Marvvila, que também é sua aliada.

“Quando você fala ali que você está vendo maldade e desespero, sim, eu estou desesperada. Eu não quero sair daqui. É muito difícil você ouvir ‘estou protegendo a sua aliada, espero que você fique bem nessa situação’, sendo que eu estava indo para o Paredão”, criticou ela.

Em seguida, Sarah falou que afetos ditam prioridades: “É por isso que estou no Paredão. Estou sim desesperada porque eu estou triste, estou decepcionada”. Em seguida, ela chorou dentro do Quarto Fundo do Mar, enquanto era consolada por Aline Wirley.

