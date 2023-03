BBB 23: MC Guimê pode seguir sem Alface dentro do reality show; entenda o conflito

Depois do Jogo da Discórdia do “BBB 23″, MC Guimê voltou a analisar sua aliança com Ricardo, que foi um dos protagonistas da noite de segunda-feira (06). Durante a madrugada, o músico conversou com os seus aliados e disse que há problemas na relação com o brother.

No Quarto Deserto, a briga entre Alface e Fred continuou sendo o assunto mais falado e, após o grupo criticar a atitude de Ricardo, o marido de Lexa deu a sua opinião sobre os conflitos do biomédico, que podem atrapalhar sua chegada até a final do reality show.

Na conversa, MC Guimê disse acreditar que Ricardo está a ponto de trocar de quarto e também contou que conversou com o brother sobre sua postura na casa do “Big Brother Brasil”. Segundo o famoso, as estratégias de Alface são prejudiciais, caso sigam o jogo juntos.

Em seguida, o MC comentou sobre o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (06), em que os dois precisaram jogar em dupla, e Ricardo escolheu Fred como alvo: “Hoje mesmo, uma situação que eu não queria era ir lá no palco com o Fredinho. Tentei reverter de todas as formas, não consegui”.

MC Guimê já havia deixado explícito que prefere não se envolver na briga de Ricardo e Fred. O cantor continua a falar de Ricardo e diz que, apesar de terem ideias de jogo parecidas, o biomédico está se aproximando de pessoas que são suas adversárias na casa.

O funkeiro ainda comentou sobre os problemas de convivência de Ricardo: “Essas paradas de convivência, que não foi nem direto comigo, foi até mesmo com vocês. Aí eu tô sempre envolvido, esse bagulho tá me desgastando um pouco”.

MC Guimê também demonstrou preocupação com o alinhamento entre ele e Ricardo sobre o jogo, já que o biomédico está com seu alvo em Fred: “Ele pegou agora e mirou num mano que eu falei que é uma das prioridades minha. Gosto dele, do Fredinho. Independente de eu achar que às vezes a estratégia dele não bate com a minha, mas tenho um afeto por ele. Aí ele mirou no mano antes de mirar em outras pessoas que eu ‘tava’ mirando”.

