BBB 23: Brothers analisam briga no Jogo da Discórdia; veja o que rolou

Fred quebra aliança com Ricardo e Jogo da Discórdia do BBB 23 vira palco de briga (Reprodução/Globo)

A briga entre Fred e Ricardo durante o Jogo da Discórdia do “BBB 23″ deixou a casa com um clima pesado e, depois do desentendimento, o líder da semana resolveu desabafar e ainda falar sobre a reação de Sarah Aline pela indicação ao Paredão, que será decidido nesta terça-feira (07).

“A partir do momento em que ela entende meu jogo, chama de inteligente, e ainda falou que imaginou que eu faria isso, ela ter esse tipo de reação não faz o menor sentido. O menor sentido. Respeito o sentimento”, analisou o influencer, que conversava com Aline Wirley.

Durante o papo, a cantora questionou as intenções de Aline e Fred disse: “Não, ela falou ‘entendo seu jogo, acho seu jogo inteligente, já imaginei que você faria isso’”, explicou o líder.

Mas, minutos antes do Jogo da Discórdia do “BBB 23″ começar, em outro canto da casa, Ricardo desabafou com MC Guimê: “O que foi verbalizado para você, o que foi falado para você, foi para você, não foi para mim. E tempo teve, e quando eu fui tentar lá conversar, você viu... Não vou voltar atrás”, disse Alface.

Ele ainda disse que o influencer desconfia dele e da amizade que ele tem com Sarah Aline: “No final, quem foi entregar o game pro outro lado da Sarah não fui eu. E digo mais: influenciou sim no voto na Lari, e ela ia rodar por causa disso. Então, velho, me chamou de tudo aquilo ali, disse que outras pessoas saíram do programa por minha causa, e não tem ‘panos quentes’ agora”.

No entanto, Ricardo afirma que não tem ódio de Fred, mas não vai voltar atrás em momento nenhum para se acertar com o brother: “Então, não tem que repensar mais. O que foi feito, foi feito!”.

Depois, Ricardo disse também como vai agir no jogo a partir de agora: “Independente se vocês forem fazer grupo ou não, vou deixar logo avisado pra você... Se você for ficar no grupo lá, não contem comigo. Só se eu quiser, uma hora ou outra, voltar e olhe lá”.

