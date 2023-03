BBB 23: Brother faz mutirão para salvar Key Alves da eliminação; confira

Segundo alguns internautas, Key Alves é vista como a possível eliminada do “BBB 23″ nesta terça-feira (07), quando o oitavo Paredão é concluído. Mas, para Gustavo Cowboy, seu namorado dentro da casa, a jogadora de vôlei pode continuar dentro do reality show.

Fora da casa do “Big Brother Brasil”, ele pediu para os seus fãs voltarem em Sarah Aline, que também está na berlinda. Por meio do Instagram, Gustavo acredita que sua amada é forte e mostrou que segue apoiando suas decisões e que mantém carinho por ela.

Após formação de Paredão, internautas querem Key Alves fora do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Em uma entrevista ao jornal Extra, o ex-BBB falou sobre a participação da atleta e confirmou que sua sintonia com ela foi rápida: “Ela é superespecial, tanto é que desde o primeiro momento a gente se deu bem. Ela foi fundamental para mim. Mas a gente sabe que aqui fora tudo é muito diferente”, contou ele.

Cowboy disse ainda que o futuro do casal ainda não está certo, mas quando Key Alves sair tudo será decidido: “Só agora a gente vai conseguir sentar e conversar. Acho que o que tiver que ser vai ser. Mas quero que todo mundo saiba que eu tenho um carinho e uma gratidão enorme por ela”, reforçou ele.

BBB 23 (Reprodução)

No entanto, a relação com a família de Key segue lenta. Desde que saiu do “BBB 23″, Gustavo não conversou com Manoel Ramalho, pai da jogadora de vôlei, mas já falou com Keyt Alves, irmã gêmea da sister: “Eu não quero falar com ele ainda, porque eu quero conhecê-lo pessoalmente, que ela o traga aqui em casa, que a gente se conheça mesmo”, disse o pai da famosa.

Manoel contou ainda que gostou das atitudes de Gustavo dentro do reality show: “Quero que ela apresente o seu namorado para mim. Por isso nem tomei e iniciativa de falar com ele. Mas eu pedi para a Keyt dizer que eu gostei muito das atitudes dele na casa com a minha filha. Ele nunca desrespeitou ela dentro da casa e nunca faltou com a educação”.

