‘Sem noção e mal comida’: Andressa Urach ataca apresentadora durante entrevista

A ex-miss Bumbum e influenciadora Andressa Urach não gostou muito do rumo que a entrevista estava tomando no programa Vides e Tal, da rádio Boa Nova FM, em Teresina, e acabou discutindo com a apresentadora Suyabe Pessoa.

A entrevista começou a degringolar quando a apresentadora insinuou que Andressa mudou de ideia “de repente” sobre sua participação na Igreja Universal. A ex-modelo move ação contra a Igreja para tentar reaver doações milionárias que fez.

“De repente, não. Você está desinformada. Foram seis anos dentro da Universal”, rebateu. Ela revelou que nos seis anos que participou da Igreja Universal doou mais de R$ 2 milhões. ”Houve sim uma briga com a Universal porque me senti roubada”, disse.

Em alguns momentos, a entrevistada deixou claro que não estava se sentindo confortável com o rumo que as coisas estavam tomando.

“Você está sendo mal-educada, desde que eu dei entrevista para você [da última vez], está me alfinetando. Deveria ter feito uma oração, falado com Deus, porque sua língua vai pagar por você. Eu não devo satisfação para ninguém”.

O clima piorou de vez quando a apresentadora Suyabe perguntou sobre seu filho, Léon, cuja guarda provisória pertence ao pai. A pergunta foi se o filho caçula, que está longe, fazia falta para ela, mas foi suficiente para enfurecer Andressa.

“Olha, você quer que eu perca a paciência, né? Isso daqui é o juiz quem decide, então não posso falar. Você precisa estudar um pouco mais para entrevistar as pessoas. Eu não vou continuar a entrevista, porque você quer que eu perca a paciência.”

Diante da insistência da radialista, a ex-modelo partiu para o ataque : “Falta você ter um pouco de noção. Você está muito mal comida”, disparou contra a apresentadora.