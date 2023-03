Príncipe Harry fala sobre uso de drogas: “é uma das partes fundamentais da minha vida”

O príncipe Harry, de 38 anos, revelou durante um bate-papo online com o especialista em trauma Gabor Maté no último sábado (04/03), que as drogas o ajudaram a lidar com seus traumas passados.

“Foi a limpeza do para-brisa, a retirada dos filtros da vida — essas camadas de filtros — tirou tudo pra mim e me trouxe uma sensação de relaxamento, alívio, conforto, uma leveza que consegui segurar por um período de tempo”, compartilhou.

O duque de Sussex contou que começou a usar drogas de forma recreativa e depois começou a notar o quanto fazia bem para ele: “Eu diria que é uma das partes fundamentais da minha vida, que me mudou e me ajudou a lidar com os traumas e as dores do passado. Pois elas revelam muito do que suprimimos”.

Em seu livro de memórias, Spare, o marido de Meghan Markle já havia admitido ter usado outras drogas - como cocaína e maconha - quando adolescente. Ele inclusive lembrou como os tablóides britânicos retrataram seu pai, o rei Charles III, como um “pai solteiro atormentado lidando com uma criança viciada em drogas”, quando Harry tinha 17 anos.

E confessou que estava “claro … usando cocaína nessa época”. O duque escreveu que lhe ofereceram a droga pela primeira vez na casa de campo de um conhecido, durante um fim de semana de caça.

O piloto militar disse que, embora a coca não “o deixasse particularmente feliz”, ela “o fazia se sentir diferente”, o que ele diz ser seu “objetivo principal”. Continuando: “Me ofereceram uma linha e usei mais algumas desde então”, falando que o uso de cocaína não é “muito divertido”.

Harry também escreveu sobre experimentar cogumelos psicodélicos enquanto participava de uma festa na casa de Courtney Cox. Para sua surpresa, Cox apareceu e convidou alguns amigos para uma reunião, durante a qual Harry disse ter descoberto uma caixa de “chocolates de cogumelo”.

“Meu amigo e eu pegamos vários, devoramos, e bebemos com tequila”, escreveu Harry, antes de relatar suas alucinações, que incluíam uma lata de lixo se transformando em uma cabeça.

