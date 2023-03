Ex-noivo de Shakira conta que ela incluiu um de seus versos em música de sucesso; saiba tudo

Em meados dos anos 90, Shakira e Osvaldo Ríos namoravam e estavam até prestes a subir ao altar. Como de costume, a colombiana escreveu algumas músicas para o ator, incluídas em seus álbuns antigos; mas algo que poucos sabiam é que o ator escrevia poemas para a cantora.

Em entrevista ao programa Chisme No Like, Osvaldo Ríos relembrou seu romance com Shaki: “Ela me escreveu canções que ainda me emocionam toda vez que as ouço e eu escrevi poesias para ela. Espero que ela tenha guardado o livro que escrevi”, disse ela.

Osvaldo Ríos dedicou a Shakira um verso que ela incluiu em uma de suas canções

O ator contou que Shakira uma vez pediu permissão a ele para incluir um verso de seus poemas na música ‘No Creo’.

“Às vezes eu escrevia um poema pra ela e ela me dizia: ‘Querido, posso usar esse verso para uma música que estou escrevendo?’ Eu respondia que sim,’ isso já é seu, não é meu. Eu dei a você'. Como no verso: ‘Eu quero ser o teu firmamento. Da tua boca uma canção, das tuas asas sempre sairá o vento’. Ela pediu minha permissão para incluir em sua música, e foi um presente que eu dei a ela”.

Osvaldo Ríos revelou que a música ‘Moscas en la casa’ foi inspirada nele, entre outras de que guarda boas lembranças.“Foi uma música muito bonita que foi escrita para mim entre muitas outras que já são de conhecimento público, como ‘Tú' e ‘Ojos Así'.

O ator contou ainda que ele guarda as músicas em guardanapos. “Pelo menos quando estávamos juntos, ela escrevia músicas em guardanapos no avião”.

Osvaldo Ríos revela os motivos do rompimento com Shakira

Mais de duas décadas depois, o porto-riquenho relembrou a época do namoro com a cantora durante sua participação em La Casa de los Famosos. Durante a entrevista, ele revelou que ele e a colombiana tinham planos de se casar e que até os pais dela sabiam disso. “Já tínhamos visto a casa”, contou.

“Ela teve que voar, foi a melhor coisa que aconteceu com ela, não continuar comigo”, acrescentou após destacar o carinho que sempre teve por ela. Ela mencionou que o romance durou um ano e que depois ela começou a namorar Antonio de la Rúa.

