É real! Jojo Todynho vai para faculdade e escolheu este curso para estudar

Jojo Todynho começou a nova fase de sua vida profissional. Além de cantora e apresentadora, a famosa entrou na universidade e vai estudar Direito, a partir desta segunda-feira (06).

Aos 25 anos, a celebridade está concretizando mais um sonho e comemorou o momento com uma festa privada em sua casa neste domingo (05). Ela também mandou um recado aos fãs, pelas redes sociais: “Vou comemorar, né? Amanhã é meu primeiro dia na faculdade”, postou ela nos storys do Instagram.

Ao som de Léo Santana, Jojo também compartilhou um vídeo fazendo uma dancinha com as amigas, mas também mandou um recado sério para as mulheres: “Alô, mulherada! Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher. Eu vou ser delegada da DEAM! Vou buscar em casa”.

Jojo Todynho faz festa para celebrar início das aulas na faculdade (Reprodução/@jojotodynho)

O anúncio sobre o ingresso na faculdade aconteceu em outubro de 2022, quando ela também considerou estudar Psicologia.

Outra conquista da famosa

Jojo Todynho entrou num processo de emagrecimento e até chegou a contar aos fãs que faria uma cirurgia bariátrica, mas a famosa resolveu adiar e entrar numa rotina repleta de exercícios físicos e alimentação equilibrada. Agora, ela usou suas redes sociais para celebrar a perda de peso.

Em um vídeo postado nos stories do Instagram, a cantora comemorou o seu primeiro voo sem o uso de um extensor de cinto e mostrou tudo aos seus seguidores: “Primeiro voo do ano sem precisar de extensor. Ainda deu para dar uma puxadinha, uma apertadinha”.

Mais magra, Jojo Todynho celebra viagem de avião (Reprodução/Instagram)

Em seguida, a famosa, que chegou a pesar 159 kg, falou como se sente durante os dias: “Estou sofrendo, mas está funcionando!”. Atualmente, Jojo está com 137 kg e também realizou uma lipo de papada, procedimento que retira o acúmulo de gordura na região abaixo do queixo.

“É muito difícil. Minha grande evolução tem sido ir malhar na força do ódio. Com ódio eu vou, sem ódio eu vou, faça sol ou faça chuva, eu estou indo. Porque eu preciso, e eu entendi que só eu posso fazer isso por mim. Não tem mais o que fazer, não tem ninguém pra fazer a não ser eu”, declarou a cantora.

