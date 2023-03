“Datena de saia”: Entenda o apelido dado pelos fãs do “Encontro” para Patrícia Poeta

Patrícia Poeta é chamada de "Datena de saia" pelos fãs do "Encontro" (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta ganhou um novo apelido ao transformar o “Encontro” em um programa de casos policiais logo pela manhã. Sem dar bom dia aos telespectadores, a famosa foi chamada de “Datena de saia”, por alguns anônimos.

“O ‘Encontro’ com a Datena de saias tá demais, viu? Estou assistindo só pela Clara Moneke e a Tati Machado!”, afirmou um fã do matinal da Globo.

Outra pessoa destacou a presença da plateia, que acompanha o programa ao vivo e acaba interagindo com as falas de Patrícia: “Coitada da plateia do ‘Encontro’! Eles, ao invés de ir num programa de palco, vão assistir a um jornal num telão”.

Patrícia Poeta leva Caso Thiago Brennand ao Encontro (Reprodução/Globo)

Um terceiro destacou que Patrícia Poeta “já começa o programa falando de morte, acidente, canibalismo e nem dá um bom dia”, escreveu ele no Twitter.

Nas redes sociais, Patrícia Poeta também é acusada de transformar o “Encontro” em uma espécie de “Cidade Alerta”, famoso programa policial exibido pela Record TV, principal concorrente da Globo.

e vamos pra mais uma edição do linha direta matinal com a paty #encontro — FÃ DA PATY POETA (@_cavalcante) March 6, 2023

“Antes era um programa leve, bem matinal. Agora, virou ‘Cidade Alerta’. Será que isso está dando mais audiência? Não é possível!”, escreveu uma pessoa.

“Cidade Alerta de sábado estava tão pesado, sangrento e sensacionalista. Pensei até que era o ‘Encontro’”, comparou outro telespectador.

O programa que é anunciado como entretenimento mas sempre pesado é tenso começou #encontro — Grettel Costa 🇧🇷 (@grettelcosta1) March 6, 2023

Entre os principais assuntos do “Encontro” desta segunda-feira (06) está o caso de Thiago Brennand, que segue fora do país e, aos 42 anos, virou réu por agredir uma modelo dentro de uma academia de luxo, em São Paulo.

O empresário foi denunciado pelo Ministério Público por lesão corporal e corrupção de menores em setembro do ano passado, quando o órgão também pediu que o passaporte do empresário fosse apreendido. Porém, ele viajou horas antes de a medida ser analisada pela Justiça.

A Justiça também determinou que o caso fosse encaminhado à promotoria de Justiça da Infância e Juventude, já que o empresário foi denunciado por corrupção de menores. Saiba mais sobre este caso.

