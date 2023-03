‘Creed’: Michael B. Jordan e Tessa Thompson foram à terapia de casal, como seus personagens

Michael B. Jordan e Tessa Thompson estão em um relacionamento na tela há oito anos e em três filmes da franquia Creed. E como em todos os relacionamentos, aparentemente até os fictícios, há trabalho a ser feito para manter essa faísca viva.

Em entrevista à Refinery29, Thompson revelou que, em preparação para Creed III, ela e Jordan realmente fizeram terapia de casal como Adonis “Donnie” Creed e Bianca Taylor, e descobriram que a experiência também os ajudou em seus relacionamentos na vida real.

“Às vezes, a linha entre o personagem e nós fica confusa porque trazemos muito do que estamos explorando pessoalmente para os personagens em geral”, disse Thompson. “Vou dizer que foi uma experiência inicial em terapia de casal para nós dois [pessoalmente], mas foi como os personagens, o que é muito estranho”.

Thompson continua explicando que a terapia pode ser útil até mesmo em um relacionamento aparentemente saudável, porque pode ajudar a “afiar a comunicação e descobrir como alguém funciona”. Ela acrescentou que, tendo trabalhado juntos nesses filmes por quase uma década, ela e Jordan “se viram em vários estágios de nossas próprias situações românticas”.

“Portanto, sabemos coisas sobre a vida um do outro”, disse Thompson. “Nós compartilhamos e conversamos sobre isso. Então a terapia acabou começando no trabalho e ficando mais pessoal. Além disso, foi uma chance para nós realmente conversarmos com um terapeuta de casal e entender quais são algumas das coisas [para] pais jovens que estão tentando equilibrar seus próprios sonhos e aspirações”.

Creed III, que também apresenta Jonathan Majors como o melhor amigo de Adonis Creed, é uma espécie de “PSA completo para terapia”, brinca Thompson, citando sua personagem Bianca e sua jornada diminuindo suas defesas em torno de Adonis.

“Acho que a moral de Creed III é que todas as pessoas devem fazer terapia”, disse Thompson.

