BBB 23: Pós-paredão, Key Alves entra em briga durante a madrugada

A madrugada desta segunda-feira (06) no “BBB 23″ foi mais quente do que era esperado. Depois da formação do Paredão, Cezar Balck e Key Alves ficaram revoltados e falaram em traição dentro da casa: “Falou tanto da [traição da] do Cristian e fez a mesma coisa que ele fez! Traiu o nosso grupo, cara!Ela tinha que tomar no c* para aprender!”, disse o brother.

Key Alves, que está na berlinda da próxima terça-feira (07), concordou com o aliado e também entrou na briga: “Ela que se queimou, acabou. Não é culpa nossa, a gente fez o nosso. Amanhã a gente fala tudo o que tem que falar pra ela. Porque a gente tem que continuar a ser coerente”.

Agora, Marvvila virou o novo alvo dentro do reality show: “Não tem como ir em outra pessoa. E vou te falar, meu voto vai nela até o final. Posso votar sozinho, mas vai nela”, disse ele, que ganhou o apoio de Key Alves.

Durante a madrugada, Gabriel Santana também justificou o seu voto no Paredão do “BBB 23″ e disse que estava incomodado: “Tinha batido o pé que não ia votar em vocês três [Fred, Larissa e Bruna]. Mas fiquei tão saturado que falei que seria meu último voto em grupo e por isso eu saio. Tá nessa palhaçada de estar em grupo e eu não tô sendo sincero comigo”.

Fred então questionou porque Gabriel, Marvvila e Sarah não se impuseram contra seu grupo como ele, Bruna e a própria Larissa fizeram no Deserto para impedir a votação em Marvvila: “Agimos única e exclusivamente para proteger a Marvvila e a gente toma uma dessa? A gente passou a semana inteira brigando com o nosso grupo [por causa de vocês]…”.

Sarah, Key e Domitila formam o Paredão

O oitavo paredão do “Big Brother Brasil” foi formado em uma dinâmica um tanto quanto confusa, como tem se tornado rotina nesta edição do reality e nesta semana disputam a permanência na casa Domitila, Key Alves e Sarah.

Key foi indicada por MC Guimê, que atendeu ao Big Fone durante a semana passada e teve o poder de indicar duas pessoas. Além de Key, ele escolheu Cezar. Mas no sábado, o Big Fone tocou de novo, e quem atendeu foi Cezar, garantindo sua imunidade na disputa desta semana. Sarah Aline foi indicada diretamente pelo líder, Fred.

A participação de Guimê não se resumiu às duas indicações. Ganhador da prova do anjo, ele também imunizou Bruna Griphao na rodada de eliminação desta semana.

Na votação, os brothers foram divididos em dois grupos, e cada grupo deveria só poderia votar entre eles para indicar ao paredão. Desta dinâmica, foram votados Marvvila, no grupo amarelo, e Domitila, no grupo azul.

Na bate-volta, Domitila, Key, Marvvila e Guimê disputaram uma prova de sorte e MC Guimê e Marvvila levaram a melhor, escapando da berlinda e formando o trio que se enfrenta na próxima terça-feira: Sarah, Key e Domitila.

