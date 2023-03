BBB 23: Fãs puxam “Fora Key” e querem ver a jogadora de vôlei fora da casa

O oitavo paredão do “Big Brother Brasil” foi formado neste domingo (06) e Domitila, Key Alves e Sarah Aline competem até terça-feira (07) para deixar o reality show da Globo. Mas, a jogadora de vôlei parece que não vai resistir.

Depois de ser indicada por MC Guimê, que atendeu ao Big Fone durante a semana passada e teve o poder de indicar duas pessoas, quem acompanha do “BBB 23″ usou as redes sociais para subir a hashtag “Fora Key” indicando que ela será a próxima eliminada.

No Twitter, uma fãs do reality show da Globo comentou que será “ótimo” assistir ao “Big Brother Brasil” sem Key Alves e um segundo disse que não há dúvidas ao votar no site do programa.

Paredão formado e somos #forakey . Sim, a Sarah já votou no Sapato duas vezes, mas pelo menos dela ele sabe o que esperar. Por todos os posicionamentos ao longo desses quase 50 dias, #ForaKey — Cara de Sapato #BBB23 👞 (@caradesapatojr) March 6, 2023

Alguns anônimos também indicaram que a disputa pela preferência do público no oitavo Paredão do “BBB 23″ está acirrada entre Sarah Aline e a jogadora de vôlei: “O povo querendo tirar a Sarah. Ela não pode pagar pela burrice da Marvvila e o Fred vai achar que ela saiu por ter votado na Larissa”, escreveu um fã.

Já um outro perfil preferiu fazer um apelo aos amantes do programa: “Não viagem! Entre Sarah e Key tirando Key primeiro gente. Esqueceram já?”.

Quem entendeu o apelo segue votando para Key Alves deixar o reality show, como aconteceu com Gustavo, seu affair dentro da casa: “sigo sendo Fora Key tranquilamente. Certas coisas ultrapassam o entretenimento e o que aconteceu com o Fred Nicácio, me faz querer ver mais plantas do que ela”.

A formação do Paredão

O oitavo paredão do “Big Brother Brasil” colocou Domitila, Key Alves e Sarah Aline na berlinda. Enquanto Key foi indicada por MC Guimê, que também indicou Cezar Black, mas ele deixou a possibilidade de eliminação ao atender o Big Fone e garantir sua imunidade. Já Sarah Aline foi indicada diretamente pelo líder, Fred.

Na votação, os brothers foram divididos em dois grupos, e cada grupo deveria só poderia votar entre eles para indicar ao paredão. Desta dinâmica, foram votados Marvvila, no grupo amarelo, e Domitila, no grupo azul.

Na bate-volta, Domitila, Key, Marvvila e Guimê disputaram uma prova de sorte e MC Guimê e Marvvila levaram a melhor, escapando da berlinda e formando o trio que se enfrenta na próxima terça-feira: Sarah, Key e Domitila.

