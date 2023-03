BBB 23: “Cobra” e “piada”; veja como a web reagiu ao perceber o jogo feito por Larissa

Larissa escapa do Paredão do BBB 23, mas ganha haters na web (Divulgação/Globo)

Larissa pode pensar que está tudo bem dentro do “BBB 23″, afinal, a sister escapou de mais um Paredão. No entanto, para quem acompanhou e entendeu a jogada dela antes do programa ao vivo não é tão simples, já que para sair da berlinda ela “jogou sujo”.

Nas redes sociais, a estratégia de convencer Marvvila trocar o seu voto durante a formação da berlinda no domingo (05) não agradou e, depois que Ricardo conversou com a cantora, a situação da amiga de Bruna Griphao ficou ainda pior, pelo menos nas redes sociais.

A Larissa e uma cobra fez de propósito fez aquilo para tirar o dela da reta. — IoneFior (@IoneFior) March 6, 2023

Na conversa, Ricardo disse que Marvvila teria seguido o voto do grupo, caso não tivesse sido influenciada: “Ela [Larissa] entrou na sua mente. Ela jogou com você, e nesse jogo entre você e ela, você perdeu”, disse o brother.

Marvvila diz não saber quais eram as intenções de Larissa, e o biomédico opina que a sister queria se defender: “Eu não tenho essa malícia. Se tivesse o da Sarah ali na reta, eu teria pensado. Eu não consegui pensar”, contou a cantora.

Bruna, boco roso e Larissa são piores q a key e cowboy! — Andrea Pequeno (@AndreaPequeno5) March 6, 2023

No Twitter, Larissa ganhou muitos haters e foi chamada de “cobra” por alguns perfis, que afirmavam que não era preciso jogar tão “sujo” para escapar do oitavo Paredão do “BBB 23″.

Um perfil destacou a aliança feita por Larissa durante a temporada do reality: “Fred, Bruna e Larissa são as maiores piadas desse ‘BBB’, os intocáveis que fazem alianças com o outro grupo mas ninguém mais pode que é trairagem, que indica a pessoa diretamente para o paredão mas não podem ser votados, pelo amor de deus, se acham muito”.

No caso a Larissa que manipulou ela e ela foi burra o suficiente, mas dá pra comparar sim, pq ele só não foi pq a Amanda votou nela — Melly🦁🥬 (@mellyny20) March 6, 2023

Outro fã do “Big Brother Brasil” questionou a formação dos possíveis eliminados e brincou sobre uma mudança rápida entre os participantes: “Gente a Larissa não pode ser votada? Eu não estou entendendo ela, virou intocável ?”.

Mas, como sabemos, o Paredão desta terça-feira (07) é entre Key Alves, Domitila e Sarah Aline, então, não será desta vez que os fãs do “BBB 23″ poderão votar para eliminar a amiga de Bruna.

