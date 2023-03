Ator veterano da Globo atropela motociclista em avenida de São Paulo

Veterano da TV Globo, o ator Lima Duarte se envolveu em um acidente de trânsito em São Paulo na última sexta-feira (3). Imagens da vítima começaram a circular nas redes sociais, levando o artista a se pronunciar publicamente sobre o assunto.

“Enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia”, explicou.

O acidente aconteceu na Avenida Antártica, localizada na Barra Funda, bairro da zona oeste da capital paulista.

Lima disse que sua prioridade foi garantir que a motociclista recebesse o atendimento de primeiros socorros necessários, com a maior seriedade possível.

“Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável, como foi o caso! Sempre procuro respeitar as leis de trânsito e priorizar a segurança no tráfego. Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário”, pontuou, finalizando o comunicado.

Versões conflitantes

A vítima do acidente, identificada como Simone pelo jornal O Dia, disse que ouviu o ator contando uma história diferente aos policiais.

Segundo ela, o ator a atingiu com o carro e acabou arrastando-a pelo asfalto da avenida. Porém, ele tentou não ser responsabilizado pelo acidente.

“Eu caída no chão ouvi ele contar uma história completamente contrária falando que eu tinha ido com a moto para cima dele, sendo que qualquer laudo prova que ele bateu na minha moto e saiu arrastando”, declarou a vítima.

Contudo, ela disse não ter testemunhas. “Muitas pessoas viram, mas só que todos foram embora, porque estavam no ponto de ônibus e seguiram seus caminhos. Não tinha ninguém do meu lado para me ajudar. Até as pessoas próximas estavam mais preocupadas em tirar foto com ele”, relatou.

Simone quebrou cinco ossos da bacia e está no aguardo de uma cirurgia. “Só não que eu não sei quando vou fazer. Não tem nada marcado”, finalizou.

Leia também: BBB 23: Marvvila é enganada por sister e ganha apoio de outro jogador; entenda