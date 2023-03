Ana Maria Braga chora ao lembrar de aniversário de Louro José: “saudade imensa”

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o “Mais Você” desta segunda-feira (6) relembrando o aniversário de seu ex-companheiro de bancada, o Louro José.

Ele era coordenado por Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020, vítima de um AVC hemorrágico. Seu papagaio apareceu no programa pela primeira vez em 6 de março de 1997, há 26 anos.

“Uma saudade imensa! A gente estava sempre comemorando essa data, sempre com muita alegria, como ele [era]”, comentou Ana Maria, suspirando de saudades.

“Ele está sempre no meu coração, porque com o Louro Mané aqui não tem como, um a cara do outro”, confessou.

A apresentadora aproveitou para resgatar momentos de Louro José na bancada do “Mais Você”. “Um dos talentos do Louro que eu acho que você puxou pra ele”, disse ela.

“Por que?”, questionou Louro Mané. “Porque ele cantava também”, respondeu Ana Maria.

“Qualé que é, qualé que é, eu sou o Louro, sou o Louro José”, mostrou a pequena matéria, com uma música que o pequeno papagaio costumava cantar.

“Todas as caras, todos os bicos, todos os jeitos, mas sempre ficou essa alegria aí”, disse Ana Maria, saudosa. “Você podia aprender essa música”, sugeriu ela.

A apresentadora continuou. “Tem coisas na vida que ficam no coração da gente e não vai morrer nunca”, falou. Nesse momento, Ana Maria não resistiu e começou a encher os olhos de lágrimas.

“Aí você tem só que agradecer, ser grata pela alegria proporcionada, pelos momentos inesquecíveis. Eu tenho certeza que isso acontece comigo, com a minha equipe, por ele ter convivido com a gente tanto tempo”, continuou.

Mas logo se recompôs e brincou com o fato de ter recebido um “neto”. “Que bom que ele era bem danado e aí ele foi, sem casar e sem me contar nada e me deixou um neto”, riu.

