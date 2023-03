Amor Perfeito: Foto de novos personagens da novela das 18 horas foram reveladas

A estreia de “Amor Perfeito”, novela que vai substituir “Mar do Sertão”, está marcada para o dia 20 de março, mas a Globo já começa a divulgar como serão os personagens da nova trama das 18 horas.

Recentemente, a foto de Ana Cecília Costa e Daniel Rangel, que vivem Verônica Medrado e Julio, mãe e filho, surgiu nas redes sociais.

Na trama, ela é amante do prefeito Anselmo Evaristo (Paulo Betti), com quem teve um filho, Julio. A mulher ama loucamente Anselmo, que é chamado de “calanguinho”, e, por isso, aceita a situação. Mas não deixa de sofrer por ser a outra na vida do amado, casado com Cândida (Zezé Polessa).

Em “Amor Verdadeiro”, Verônica conheceu Anselmo quando vivia em Alfenas, Minas Gerais, e o prefeito ia visitar um velho tio. Os dois se envolveram, a moça engravidou e criou sozinha o filho até os seus três anos.

Ana Cecília Costa e Daniel Rangel são Verônica e Julio, na novela "Amor Perfeito" (Paulo Belote/Globo)

Depois, decidiu mudar-se com o menino para Águas de São Jacinto e, assim, ficar mais perto de Anselmo, que há mais de 20 anos a enrola.

Embora seja uma mãe amorosa, Verônica esconde do filho a verdade sobre sua origem. A vida inteira disse a Julio que seu pai morreu de uma doença grave quando ele era muito pequeno.

Paulo Betti vive triângulo romance em Amor Perfeito, novela de época da Globo (Reprodução/Globo)

Criada por Duca Rachid e Júlio Fischer, a novela “Amor Perfeito” conta com Levi Asaf, Camila Queiroz, Diogo Almeida, Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carmo Dalla Vecchia, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Christovam Neto, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Karen Marinho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa.

