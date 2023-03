Meghan Markle e o príncipe Harry recebem convite para coroação; saiba como aconteceu

Em meio a tantas polêmicas entre Meghan Markle, o príncipe Harry e os outros membros da família real, principalmente seu pai, o rei Charles III, ainda estava difícil saber se o casal Sussex seria convidado para a coração de Charles, que acontecerá em 6 de maio, mas, segundo um porta-voz do casal, eles finalmente receberam o convite para a cerimônia.

Em um comunicado neste fim de semana o porta-voz dos Sussex disse ao The Sunday Times: “ Posso confirmar que o duque recebeu recentemente uma correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação. Uma decisão imediata sobre se o duque e a duquesa comparecerão ao evento, não serão divulgados por nós neste momento”. O Palácio de Buckingham não fez comentários, no entanto.

No mês passado, uma fonte próxima ao príncipe Harry, 38, e Meghan, 41, disse à People que um convite para o evento histórico ainda não havia feito. No entanto, uma fonte do palácio disse que o casal seria convidado para a coroação de seu pai.

As relações entre os Sussex, que se mudaram para o estado natal de Meghan, a Califórnia, em 2020, e a família real permaneceram tensas após o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry, Spare, em janeiro. Em uma entrevista com Tom Bradby da ITV sobre o livro, Harry disse sobre a coroação: “Muita coisa pode acontecer entre agora e depois. Mas, você sabe, a porta está sempre aberta. A bola está do lado deles. Há muito a ser discutido, e eu realmente espero que eles estejam dispostos a sentar e conversar sobre isso”.

O rei Charles, de 74 anos, disse estar ansioso para que a situação “se acalme” a tempo de sua coroação.

Uma fonte próxima à família real disse à People: “ É uma ocasião tão importante para Charles, e ele gostaria que seu filho estivesse na coroação para testemunhar. Para resolver isso, sempre fará parte do reinado do rei e como ele deixou sua família desarticulada. Ele tinha a reputação de pai distante e seria terrível para ele continuar assim”.

A notícia de que Meghan e Harry receberam um convite para a coroação ocorre apenas alguns dias depois que um porta-voz da Fundação Archewell do casal confirmou à People que eles foram convidados a deixar sua casa no Reino Unido, em Frogmore Cottage.

O historiador real Robert Lacey apontou que, apesar das tensões, a família conseguiu se unir antes.

“Houve alguns desentendimentos muito graves entre eles”, disse Lacey recentemente à People. “Mas o Jubileu de Platina e os funerais da rainha e do príncipe Philip demonstraram que eles poderiam deixar de lado a inimizade pessoal em prol de uma causa maior. E é disso que se trata a coroação”.