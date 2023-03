Ex-BBB Viih Tube aparece em “barriga de grávida” na TV e explica o motivo

Viih Tube está no “Soltos em Salvador”, reality show de pegação que ganha uma nova temporada no Prime Vídeo. Mas, a ex-BBB não participa diretamente do programa, ela apenas comenta tudo que acontece com os diversos solteiros, que trocam beijos com diferentes parceiros.

Em uma entrevista ao F5, ela disse que o namoro com Eliezer e a gravidez não impedem de fazer o trabalho. No entanto, a participação da Youtuber foi gravada antes da gestação e, por isso, ela ainda aparecerá bem solta e sem a barriga de grávida, ao lado dos influenciadores John Drops e Hugo Gloss, da cantora Mc Carol e do ator Felipe Titto.

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer serão pais da pequena Lua (Reprodução/Instagram)

“Eu adoro um reality show, não é à toa que participei de um, né? (risos). Não vou dar spoiler, mas foi muito divertido gravar o programa, o elenco se jogou, tem babado, pegação, tudo que a gente gosta de assistir”, contou ela.

Ela ainda contou como seria se estivesse solteira: “Eu brigaria com as pessoas, eu pegaria as pessoas e depois me arrependeria, eu surtaria com os boys, teria ciúme de um e depois achar que eu estava louca”.

Com fama de pegadora, Viih Tube também celebra o momento atual, grávida de sua primeira filha, Lua, fruto do namoro com o também ex-BBB Eliezer: “Eu estou na minha melhor fase, com toda certeza! Ser mãe da Lua, estar com o Eli, a minha rotina nova, os cursos e as coisas que tenho aprendido, isso é um sonho realizado”.

Sobre o nascimento da futura herdeira, ela conta que conseguiu formar uma rede de apoio, com a mãe morando próximo de sua casa, que ela considera fundamental. As redes sociais, onde ela fez carreira desde muito nova e onde expõe os detalhes da gestação, serão tratadas de forma aberta com Lua. “Fizemos o perfil para o bebê, mas é para registrar ali as recordações, será uma escolha dela fazer parte da internet ou não”.

