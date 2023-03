BBB 23: Marido de Aline Wirley revela como funciona o casamento aberto

Com Aline Wirley dentro do “BBB 23″, o ator Igor Rickli, que é casado com a cantora, deu detalhes sobre como funciona o casamento deles, que é aberto. Além disso, os dois são bissexuais.

“Algumas pessoas interpretam que relacionamento aberto é festa e gritaria, e não é assim. Nosso casamento é imbuído de muito respeito e amor verdadeiro”, esclareceu o famoso, que segue acompanhando o reality show.

Ao GShow, ele disse que eles entendem as necessidades um do outro e preferem seguir em algo honesto e não esconder ou trair: “Procurei ser o mais honesto possível com a Aline e comigo nessas revelações. Essa troca é muito preciosa, sabe? Não quero enganar ninguém”, afirmou o ator.

Ainda sobre o “Big Brother Brasil”, Igor Rickli confessou que está na torcida para a cantora permanecer o maior tempo possível no confinamento para que as pessoas conheçam ela além da artista, que fez parte do Rouge.

Para Igor, a amada é uma pessoa “esperta, estrategista, inteligente e muito observadora”. O famoso declarou que, apesar de não ser seu sonho, toparia participar do confinamento.

Fred Nicácio comenta sobre intolerância religiosa no “BBB 23″

No “Bate-Papo BBB”, Vivian Amorim questionou o médico sobre o caso de intolerância religiosa envolvendo Gustavo, Key e Cristian contra o eliminado: “Como você vê esse momento, Fred? Tiveram essa interpretação completamente equivocada, completamente preconceituosa”.

Aos prantos, Fred Nicácio disse que as cenas não mostravam uma “interpretação equivocada”, mas um “julgamento” dos demais participantes do reality show: “Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente”, disse ele, que ficou emocionado.

