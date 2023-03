Michelle Yeoh sobre Jamie Lee Curtis: “Nos apaixonamos no primeiro e-mail”

Parece que Michelle Yeoh, 60, e Jamie Lee Curtis, 64, estavam destinadas a estrelar juntas em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e por sorte elas fizeram, porque as duas desenvolveram uma amizade próxima como resultado do filme.

“O amor entre mim e Jamie Lee Curtis, é tudo real, sim,” Yeoh disse à People em uma entrevista recente. “Nos conhecemos há muitos anos”.

No entanto, de acordo com Yeoh, foi o filme concorrente ao Oscar que realmente aproximou ela e a estrela de Sexta-feira Muito Louca, e a conexão delas aconteceu antes mesmo de as filmagens começarem.

“Nos apaixonamos no primeiro e-mail”, disse Yeoh. “[Jamie] estava tipo, ‘Vamos abandonar os diretores do filme, os Daniels, e fugir!’ Eu estava tipo, ‘Uma mulher conquistou o meu coração’”.

Jamie Lee Curtis kisses Michelle Yeoh after winning Female Actor in a Supporting Role at the #SAGAwards. pic.twitter.com/CRYlfYZaZx — 𝚊𝚛𝚒𝚔 (@kingbeyshive) February 27, 2023

A atriz que interpreta Evelyn Wang no longa acrescentou: “Quando você conhece alguém e tem essa conexão, não é [sobre] o tempo que você a conhece. Uma amizade se tornou um relacionamento muito precioso”.

Durante toda a temporada de premiações, as amigos mostraram todo o carinho uma pelo outra e, agora, os fãs estão esperando para ver se a dupla voltará para casa com troféus na noite do Oscar (Yeoh é indicada para Melhor Atriz, enquanto Curtis é indicada para Melhor Atriz Coadjuvante ao lado da indicada ao EEAAO, Stephanie Hsu).

I was chatting with Jamie Lee Curtis when her wife, our queen mother Michelle Yeoh, popped up. #spiritawards #EEAAO pic.twitter.com/IHMVn9UunL — Yong Chavez (@YongChavezLA) March 4, 2023

Mas Yeoh conta sobre sua admiração por Curtis, quer ela ganhe um Oscar ou não: “Para mim, ela já é uma vencedora. Ela sempre foi uma vencedora.” E aparentemente, as duas mantêm contato quase todos os dias. “Ela acorda muito cedo e eu sou uma madrugadora também, então acabamos trocando mensagens de texto”, diz Yeoh. “Ela está torcendo por mim. Jamie Lee é uma das pessoas de espírito mais generoso que já conheci... Ela está sempre compartilhando. E, ao mesmo tempo que ela é a maldita realeza de Hollywood, ela é carinhosa”.

Jamie Lee Curtis and Michelle Yeoh share a lip kiss at the #SAGAwards. pic.twitter.com/FKcjIVJ9tn — Pop Tingz (@ThePopTingz) February 27, 2023

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que tem 11 indicações ao Oscar deste ano, está disponível no Amazon Prime Video. Assista o trailer abaixo: