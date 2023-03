Ex-BBB Amanda foi vítima de intolerância religiosa dentro e fora do reality

Ex-BBB Amanda Djehdian sofreu intolerância religiosa no reality show (Reprodução/Instagram)

Depois da polêmica sobre intolerância religiosa no “BBB 23″, a ex-participante do reality show Amanda Djehdian resolveu desabafar nas redes sociais e falar que também foi vítima.

Na publicação, a ex-sister declarou que recebeu muitas mensagens pesadas de pessoas que afirmavam que ela pedia coisas ruins dentro do confinamento da TV Globo. Ela também contou que, ao sair da casa, viu cenas de ex-participantes caçoando dela e dizendo que ela fazia cruz investida e orações “sem sentido”.

“Ouvi que ganhei provas porque fiz ‘macumba’, um termo pejorativo, para quem não sabe, macumba é um instrumento musical”, disse a ex-sister no desabafo virtual.

Amanda Djehdian também explicou que, mesmo não seguindo o catolicismo, costumava rezar o terço que sua avó lhe deu antes do confinamento e que pedia a Deus que fosse guiada para o melhor caminho dentro do “BBB”.

“Ouvi que era satânica e que não ganhei o programa porque Deus é bom… Chorei muitas vezes de ler essas e muitas outras coisas que nem gosto de repetir!”.

Fred Nicácio comenta sobre o assunto fora da casa

No “Bate-Papo BBB”, Vivian Amorim questionou o médico sobre o caso de intolerância religiosa envolvendo Gustavo, Key e Cristian contra o eliminado: “Como você vê esse momento, Fred? Tiveram essa interpretação completamente equivocada, completamente preconceituosa”.

Fred Nicácio fala sobre intolerância religiosa dentro do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Aos prantos, Fred Nicácio disse que as cenas não mostravam uma “interpretação equivocada”, mas um “julgamento” dos demais participantes do reality show: “Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente”, disse ele, que ficou emocionado.

Fred Nicácio também disse que dentro do “BBB 23″ não conseguia imaginar e ver tudo que aconteceu, mesmo depois da fala de Tadeu: “Não poderia imaginar que isso estava acontecendo. É muito sério você associar religiões de matizes africanas a maldade, perversidade, desejos ruins. O que há de mal nisso?”, questionou o famoso.

