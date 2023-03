Assista a morte do Ghostface por Demi Lovato em novo clipe para ‘Pânico 6’

Demi Lovato lançou seu clipe com a música tema ‘Still Alive’ de ‘Pânico 6′ nesta sexta-feira (3), revelando um embate entre a artista e o assassino mascarado. No final, a cantora derrota o Ghostface, portando uma faca.

O clipe da cantora intercala entre sua participação e alguns trechos do novo filme da franquia, que chega aos cinemas brasileiros no dia 9 de março deste ano. A faixa foi gravada especialmente para o sexto filme, com composição temática. Confira um trecho da letra:

“Ainda estou viva

Eu não quero apenas sobreviver

Me dê algo para cravar todos os meus dentes

Comer o diabo e cuspir meus demônios

Ainda estou viva

Eu já morri mil vezes

Fui para o inferno, mas voltei e estou respirando

Me faça sangrar enquanto meu coração ainda está batendo

Ainda estou viva.”

Assista ao clipe:

Fãs da franquia brincam com “máscara perdida” do Ghostface

Com o sexto volume da franquia se aproximando, as teorias sobre os possíveis assassinos mascarados só aumentam. Entretanto, já se pode esperar que haverá muitas mortes em ‘Pânico 6′.

No dia 27 de fevereiro, foi publicada nas redes um frame da máscara do Ghostface caída no chão. No perfil oficial de ‘Pânico’, foi deixada a legenda: “Quem derrubou isto?” Prontamente, os fãs e seguidores da página deram algumas ideias sobre quem poderia estar por trás nas novas ondas de mortes na trama.

“Eu acho que é ou da dona Jenna Ortega ou dona Hayden Panettiere”, comentou um internauta, inserindo os nomes das atrizes que interpretam Tara e Kirby, respectivamente.

“Alguém do passado. Alguém forte e alguém com uma narrativa que parece muito pessoal. Eu tenho minhas ideias, mas honestamente eu não sei! Mal posso esperar para assistir”, disse outro usuário da rede.

Diversos fãs brincaram com a postagem, dizendo ser os donos da máscara derrubada.

“Ah, era minha. Posso tê-lo de volta, por favor? Eu meio que preciso dela”, brincou um deles.

“Você me pegou... Posso tê-la de volta, por favor?”, disse outro.

“Eu derrubei. Pode me devolver, por favor?”, continuou um usuário da rede social.