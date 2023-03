Tiktoker responde críticas após postar vídeo com biquíni invertido

A influenciadora digital Daniele Lopes não deixou barato as críticas que vêm sofrendo nos últimos dias. Na última quinta-feira (2), ela fez questão de ironizar quem reclamou de seu último viral.

Relembrando: no início desta semana, a tiktoker postou um vídeo em que dançava a música “Não Pode se Apaixonar”, de Xand Avião, MC Danny e DJ Ivis, faixa que a tornou famosa na rede social.

Contudo, dessa vez o que chamou mesmo a atenção foi o fato de Daniele ter invertido o seu biquíni, enquanto rebolava à céu aberto em uma rua (geralmente o cenário é dentro da casa da própria influenciadora).

Com a parte de trás da peça cobrindo suas partes íntimas, a influenciadora acabou viralizando (também) fora do TikTok, com muitos internautas impressionados com o tamanho mínimo que foi necessário para que ela não ficasse completamente nua.

Até mesmo outras celebridades comentaram o vídeo: a ex-BBB Camilla de Lucas resolveu testar a tendência, mas logo reprovou.

“Aqui tá cancelado! Vou deixar essa moda só pra Dani mesmo! Deu certo aí gente? Lembrando que cada um com suas características”, disse a influenciadora digital.

Contudo, após o viral, Daniele passou a sofrer diversas críticas. “É normal sentir vergonha pelas pessoas?”, comentou um seguidor. “Gente tem que te coragem, porque noção não tem nenhuma!”, se assustou outro.

Foi quando ela resolveu responder aos haters, com uma boa dose de ironia. Com peças longas cobrindo do pescoço aos pés e cabelo amarrado em um coque, lembrando estereótipos evangélicos, ela dançou a mesma música, só que completamente coberta.

E para as seguidoras que pediram dicas de como fazer para conseguir manter as partes íntimas na parte de trás do biquíni, Dani respondeu:

“Tem procedimentos, mas você deve aceitar como você é. Todas nós somos lindas […] Cada pessoa tem um tamanho certo para seu tipo de corpo. Todas vocês são maravilhosas, assim como eu sou também”, disse, em resposta a uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram.

