Os registros da filha do ex-jogador de futebol Kaká com a esposa, Carol Dias, tomaram conta das redes sociais perto do final desta semana. A empresária, modelo e influenciadora digital compartilhou um ensaio fotográfico de sua filha mais nova, Sarah, e deu um show de fofura na timeline do Instagram.

O bebê, que é fruto do relacionamento da modelo com o ex-jogador de futebol, nasceu no dia 13 de fevereiro deste ano. Na legenda de um dos stories, Carol Dias se derreteu com a filha e escreveu: “Perfeita da mamãe”.

Show de fofura: Carol Dias, esposa de Kaká, compartilha ensaio fotográfico de seu bebê e web se derrete (Reprodução/Instagram @diasleite)

A criança surge comportando uma coroa de flores rosas em tons claros, abraçada na base em que está comportada. A modelo também compartilhou um registro ao lado de Kaká, segurando a filha.

Web se derrete com registros de Sarah

Sarah chegou na terceira gravidez de Carol. No começo de 2022, a empresária contou ter sofrido um aborto espontâneo. A primeira filha da modelo, Esther, também é fruto do relacionamento com Kaká. Além das duas meninas, o ex-jogador é pai de mais dois: Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11, filhos de Carol Celico.

Confira alguns dos comentários deixados pelos seguidores da modelo:

“Oh, meu Deus! É real? Boneca mais linda.”

“Que delicadeza... linda como a Esther... aliás, as duas são perfeitinhas demais, duas bonecas.”

“Ela uma bonequinha! a Teca cada dia mais princesa, e Sarinha um anjo! Tem traços parecidos mas achei elas diferentes️”.

“Que coisinha linda! Parece muito com a Esther. Deus abençoe Sarah e Esther.”

“Coisa mais linda!”

“Que Deus siga abençoando vocês.”

“Parabéns minha linda Carol e Kaká, que Deus abençoe sempre sua família, estou muito feliz pela sua felicidade, sua família, você sabe que te quero muito bem, um beijão.”