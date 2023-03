Prova do Líder: Fred vence a dinâmica no BBB 23 e garante mais uma semana de reality

Prova do Líder: Fred vence a dinâmica desta semana no BBB 23 e garante mais uma semana de reality (Reprodução/TV Globo)

A Prova do Líder no BBB 23′ da semana mais uma vez deixou os brothers com os nervos a flor da pele. A busca pelo título foi bem-sucedida por Fred, que acabou levando a melhor na dinâmica desta quinta-feira (02). Com menos participantes no jogo, a disputa pelo prêmio milionário fica ainda mais acirrada.

É DELEEEEE!!! É NOSSOOOO!!! 👑👑👑👑👑



Torcemos e vibramos demais e o nosso menino é o líder da semana! Aproveita essa momento, Fredão! E bora ver o rostinho do Nececo 🤩🤩🤩#FredNoBBB #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/h1sb5On1v8 — FRED BRUNO 🐏 (@fred_b12) March 3, 2023

A dinâmica de hoje contou com o seguinte circuito:

Em um jogo de tabuleiro, os brothers tiveram que entrar em uma “caça ao tesouro”, na busca de quatro receitas de sanduíche um chefe de cozinha. Ao selecionar as casas, os participantes tiveram que inserir suas fichas para que o telão atribuísse pontos aos achados e desse continuidade até encontrar os itens faltantes.

Como resultado, Fred acabou levando o título de Líder da semana por ter a maior pontuação. O funil do reality está ficando cada vez mais estreito a cada jogada, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa. Na tarde de ontem (01), MC Guimê atendeu ao Big Fone por mais uma vez e teve a oportunidade de indicar um competidor ao paredão. Com o poder em mãos, o brother colocou sua rival Key Alves na Berlinda.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Eliminação da semana

Fred Nicácio foi o último eliminado nesta terça-feira (28), após ser indicado pela Líder, Bruna Griphao. Por mais uma vez, Tadeu Schmidt avaliou a performance dos emparedados e trouxe o resultado. A eliminação de Fred somou 62,94% dos votos do público.

Dentre os brothers na berlinda estavam Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio. Com uma porcentagem fora de foco do público de casa, Cezar Black recebeu poucos votos e a disputa pela permanência apertou entre Cara de Sapato e Nicácio. Desta vez, o médico acabou sendo eliminado.

Abaixo você confere a porcentagem dos votos de cada emparedado desta semana: