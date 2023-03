Maíra Cardi se indigna com boatos de traição: “não faria isso com outra mulher”

O novo relacionamento da influenciadora digital Maíra Cardi dividiu opiniões na internet. Após se separar do ator Arthur Aguiar e assumir um namoro com o também influenciador digital Thiago Nigro na última quarta-feira (1), muita gente começou a ironizar como esse envolvimento começou.

Para esclarecer os boatos de que teria traído o ex-marido, a ex-BBB contou aos seus seguidores via stories do Instagram que Arthur foi o primeiro a ficar sabendo do namoro com Thiago.

“Ele (Thiago) respeita muito ela (Camila), é uma mulher incrível que, de fato, merece respeito. Tanto Arthur, quanto ela, não merecem um grão de dúvida. A primeira pessoa, antes de todo mundo, a saber quando meu coração começou a sentir algo pelo Thiago foi o Arthur. Mandei uma mensagem para ele, com todo o respeito do mundo”, contou ela.

Ela também entende o impacto de ter revelado o namoro agora, pouco mais de um mês após o fim do casamento de Thiago Nigro e a influenciadora digital Camila Ferreira.

“Minha relação com ele acabou de começar, é muito, muito recente. A gente não queria ter postado ontem, não fazia planos disso. Queríamos postar daqui a dois meses, queríamos respeitar o tempo para não machucar ninguém. Porém, somos pessoas públicas e as pessoas acabaram sabendo. Decidimos que deixar a narrativa na boca da fofoca seria ruim, afinal, não devíamos nada a ninguém, não estávamos fazendo nada errado e estávamos, os dois, solteiros”, se defendeu.

Maíra também relembrou os momentos complicados que passou enquanto esteve casada com Arthur, que a traiu dezenas de vezes.

“Não faria isso com outra mulher o que fizeram comigo, porque sei dessa dor. E não faria isso comigo, porque estaria construindo uma relação com uma base mentirosa. Não desejo isso para o meu pior inimigo. Quero, finalmente, deitar no meu travesseiro e ter a certeza de que a pessoa quer estar comigo porque quer. Isso é o que eu mais desejei a minha vida inteira”, finalizou.

