Jojo Todynho está mais magra e surpreende ao mostrar nova conquista corporal

Desde o ano passado, Jojo Todynho entrou num processo de emagrecimento e até chegou a contar aos fãs que faria uma cirurgia bariátrica, mas a famosa resolveu adiar e entrar numa rotina repleta de exercícios físicos e alimentação equilibrada. Agora, ela usou suas redes sociais para celebrar a perda de peso.

Em um vídeo postado nos stories do Instagram, a cantora comemorou o seu primeiro voo sem o uso de um extensor de cinto e mostrou tudo aos seus seguidores: “Primeiro voo do ano sem precisar de extensor. Ainda deu para dar uma puxadinha, uma apertadinha”.

Em seguida, a famosa, que chegou a pesar 159 kg, falou como se sente durante os dias: “Estou sofrendo, mas está funcionando!”. Atualmente, Jojo está com 137 kg e também realizou uma lipo de papada, procedimento que retira o acúmulo de gordura na região abaixo do queixo.

“É muito difícil. Minha grande evolução tem sido ir malhar na força do ódio. Com ódio eu vou, sem ódio eu vou, faça sol ou faça chuva, eu estou indo. Porque eu preciso, e eu entendi que só eu posso fazer isso por mim. Não tem mais o que fazer, não tem ninguém pra fazer a não ser eu”, declarou a cantora.

A briga entre Jojo Todynho e Lucas Souza continua

A briga de Jojo Todynho e Lucas Souza, que foram casados por nove meses, ganhou um novo capítulo. Desta vez, a cantora teria sido xingada pelo ex-militar por mensagens de texto.

Segundo o Notícias da TV, Lucas teria chamado a famosa de “vagabunda de quinta” e pediu inúmeras vezes uma segunda chance, mas nada aconteceu. A vencedora do reality show “A Fazenda 12″ teria bloqueado o influenciador digital, mas ele foi desbloqueado e retomou com as mensagens, em 29 de novembro do ano passado.

Jojo Todynho e Lucas Souza seguem brigando na web (Reprodução/Instagram)

Nesta troca de mensagens, Jojo Todynho teria afirmado que o ex-marido levou um ferro de passar roupas que estava em sua mala e pediu para que fosse devolvido. Na época, Lucas Souza disse que enviaria para ela por meio de um carro de aplicativo e pediu mais uma conversa, que foi negada e gerou um momento de tensão, fazendo o militar estourar.

“Tomara que você ache uma pessoa que faça o mesmo mal que você fez para mim. Não passa de uma vagabunda de quinta”.

