Jimin do BTS se torna o novo embaixador de grife luxuosa de joias

Park Jimin, o cantor coreano de 27 anos de idade, se tornou o mais novo embaixador de uma marca de joias de luxo. O integrante da banda de k-pop, BTS, integrou à parceria com a Tiffany & Co, tendo sido anunciado nesta quinta-feira (2). Além da marca famosa, o artista se tornou embaixador de outra grife, a Dior, no início do ano.

“Apresentando nosso mais novo embaixador da Casa, Jimin do BTS. O ícone pop do século XXI veste #TiffanyLock”, diz a legenda do anúncio, que foi feito por meio das redes sociais.

A Tiffany & Co é conhecida no mercado das joias de mais alto padrão de luxo no mundo. Jay Z, Adele, Beyoncé, Jenna Ortega e Hailey Bieber são alguns nomes dos famosos que já colaboraram com a marca em algum momento. Nos eventos de tapetes vermelhos e premiações, é comum que as marcas adotem parcerias com os artistas.

Beyoncé em parceria com a grife

Assim que lançou seu álbum de estúdio Renaissance no segundo semestre do ano passado, Beyoncé protagonizou um filme da nova campanha “Lose Yourself in Love” da joalheria Tiffany & Co., que revela uma festa inspirada no Studio, de Nova York, em estilo anos 70.

Ao som da música “Summer Renaissance”, parte do mesmo álbum da cantora lançado recentemente, o clipe revela uma “vibe dançante” com destaques nas joias da marca.

A cantora surge no vídeo liderando o palco que remete às famosas discotecas dos anos 70, repleta de joias. Beyoncé revela um anel em platina com um diamante de mais de 10 quilates, avaliado em US$ 2,050,000.0, além de um colar de US$ 185 mil criado para a campanha da grife.

Para acompanhar a performance do filme, a artista usou muito brilho em seu look, fazendo combinação com a utilização das joias.