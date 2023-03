Hopi Hari tem entrada grátis para mulheres no mês de março

O parque de diversões Hopi Hari está realizando uma ação para homenagear o Dia Internacional da Mulher: ao longo de todo o mês de março, elas não pagam.

A partir desta sexta-feira (3), qualquer mulher pode se divertir pelo espaço sem precisar pagar pela entrada. Para isso, porém, é preciso estar acompanhada de uma pessoa pagante.

A ingresso grátis é retirado diretamente na bilheteria do parque, no dia da visita.

Em março, o Hopi Hari vai funcionar de sexta-feira a domingo, das 11h às 19h. Nos dias 13 e 27, ambos segunda-feira, também estará aberto, excepcionalmente.

Nas sextas (e segundas excepcionais), os ingressos custam R$ 109,90 aos acompanhantes pagantes. No fim de semana, sai por R$ 129,90. Estes podem ser adquiridos com antecedência, no site do parque.

O show em cartaz no Hopi Hari atualmente também faz alusão ao 8 de Março. O espetáculo musical Barnacla conta a história de uma mulher que vai à Europa em busca de seus sonhos e retorna ao Velho Oeste estadunidense cerca de 20 anos depois, procurando por seu filho.

O Hopi Hari está localizado na Rodovia dos Bandeirantes, km 72 - Moinho, em Vinhedo, cidade do interior de São Paulo.

