Este caso levado por Patrícia Poeta revoltou quem assistiu o “Encontro”

Patrícia Poeta conversa com vítima e abuso em clínica médica (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta começou o “Encontro” desta sexta-feira (03) com o caso de uma mulher que foi vítima de abuso por parte de um médico radiologista durante um exame. Durante a entrevista, onde a jovem de 26 anos contava sobre o momento, quem acompanhou o matinal não se calou.

“Revoltante, ver mulheres chegando a hospitais e clínicas procurando proteger o seu maior bem, que é a saúde, e num momento tão vulnerável, são abusadas por profissionais sem caráter”, escreveu um telespectador do programa.

Uma segunda pessoa ficou revoltada e escreveu que “mulher não tem paz nunca, em lugar nenhum”. Já uma terceira disse: “Estou chocada com esta história do abuso sexual do Radiologista. Meu Deus”.

Meu Deus não tem um dia, em que a Patrícia Poeta não transforma o #Encontro no programa do Datena. Parece que ela gosta de tragédia todo dia. — ♥May M.S♥ (@mayodonto) March 3, 2023

Ao longo da entrevista, a jovem, que mora nos Estados Unidos, contou que ela precisou de ajuda para chamar a polícia, já que não tinha um número brasileiro para ligar. Ela contou para Patrícia Poeta que o médico, que foi preso em flagrante, a obrigou a se excitar para fazer o exame e que era a primeira vez que fazia.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho está mais magra e surpreende ao mostrar nova conquista corporal

Revoltada, a entrevistada não parava de falar sobre o caso e não deixou Patrícia Poeta seguir com suas perguntas, momento que também foi notado pela web: “A moça está tão revoltada que nem deixa a Patrícia falar”, escreveu um perfil.

Que absurdo esse crime contra a Cris! Quando a gente pensa que já viu tudo! Punições máximas já!#Encontro — @lucasoficial (@lucasof71410109) March 3, 2023

Por fim, a entrevistada do “Encontro” também foi aplaudida por seu depoimento no matinal da Globo: “Nossa, o depoimento da moça. Fortíssimo! Ela sofreu abuso e está grandona na TV. Moça, toda solidariedade. Que você tenha uma cabeça boa pra encarar esse crime. Fica bem!”.

Vale lembrar que Patrícia Poeta segue sozinha no comando do “Encontro”, já que Manoel Soares está de férias. Além deste caso, a apresentadora falou sobre o “Big Brother Brasil” e outros assuntos polêmicos.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Líder Fred cria novas estratégias dentro do reality show; confira quais