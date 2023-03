BBB 23: Líder Fred cria novas estratégias dentro do reality show; confira quais

No quarto do líder, Fred fala quem vai indicar ao oitavo Paredão do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Fred é o novo líder do “BBB 23″ e com a coroa na cabeça já pensa em como movimentar a casa para o oitavo Paredão da temporada. Dentro de seu quarto, o influenciador digital reuniu algumas aliadas para contar qual é o seu plano para domingo (05), quando a berlinda é criada.

Segundo ele, Kely Alves está em sua mira, mesmo já estando na eliminação, já que MC Guimê atendeu o Big Fone e colocou a jogadora de vôlei em um dos postos menos desejados dentro do reality. Prevendo aquilo que pode acontecer, ele espera que o temido telefone toque e que alguém tire ela da berlinda.

Ao conversar com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa, o famoso detalhou sua estratégia e disse que a ideia é tirar a jogadora do Paredão e colocá-la de novo no domingo (05), já que ao ser indicada pelo líder ela não poderá participar da prova bate-volta.

Mas, caso este plano não funcione, Fred vai mirar em Sarah Aline e Larissa concorda: “Se Domi for imunizada, tem que botar Sarah”, afirmou a sister, que estava no quarto do líder.

“Foi o que eu disse no quarto. É um argumento que tenho, já tinha falado antes. É também um jeito de proteger a Marvvila, porque acho um Paredão perigoso para ela, mas não acho perigoso para Sarah”, ressaltou o influenciador digital.

Para o líder Fred, a movimentação não é arriscada, mesmo criando um clima estranho entre ele e Sarah: “Óbvio que não queria indicar a Sarinha, mas nesse cenário tenho um argumento que é muito seguro. Também puxaria torcida pra ela tranquilamente. Seria até muito doido, eu indicar ela e puxar torcida pra ela”.

Enquanto isso, Key Alves segue com suas teorias. Durante a última festa da ex-líder Bruna Griphao, ela afirmou para Cezar e Domitila que está levando uma boa impressão para quem assiste o “BBB 23″.

“Eu não sei. Eu acredito que se lá fora realmente a galera começar a gostar muito da gente do nada porque está vendo que a gente está ficando isolado? Eu vou continuar assim”, disparou a atleta, que perdeu dois aliados na última semana.

