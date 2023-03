BBB 23: Key Alves questiona se a Terra é redonda e brothers ficam sem entender

Depois de falar que não lê e distorcer algumas frases de Tadeu Schmidt, Key Alves voltou a provocar os perfis das redes sociais ao questionar o formato da Terra. Dentro do “BBB 23″, a jogadora questionou como o planeta “pode ser redondo”.

Em um vídeo que circula na web, a jogadora de vôlei começa a falar sobre a Terra ser redonda com os colegas do quarto Fundo do Mar: “Eu briso muito no planeta, como é que pode ser redondo, a gente não cai e ele ainda fica mexendo?”, disse Key.

Domitila, Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline ouviram a dúvida da sister e ficaram sem entender bem onde ela queria chegar. Mas, a conversa não foi muito longe.

O Líder da semana

A Prova do Líder do “BBB 23″ premiou Fred com a coroa e o quarto mais desejado. Ele e os demais participantes precisaram enfrentar um jogo de tabuleiro, onde tiveram uma espécie de “caça ao tesouro” em busca de quatro receitas de sanduíche de um chefe de cozinha.

Ao selecionar as casas, os participantes tiveram que inserir suas fichas para que o telão atribuísse pontos aos achados e desse continuidade até encontrar os itens faltantes.

Prova do Líder: Fred vence a dinâmica desta semana no BBB 23 e garante mais uma semana de reality (Reprodução/TV Globo)

Como resultado, Fred acabou levando o título de Líder da semana por ter a maior pontuação. O funil do reality está ficando cada vez mais estreito a cada jogada, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

Antes, MC Guimê atendeu ao Big Fone por mais uma vez e teve a oportunidade de indicar um competidor ao paredão. Com o poder em mãos, o brother colocou sua rival Key Alves na berlinda.

