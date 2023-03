BBB 23: Domitila Barros repercute na web ao falar palavrão para Tadeu

Com a língua solta, Domitila Barros causou um certo climão durante o “BBB 23″. Enquanto Tadeu Schmidt estava ao vivo, a famosa foi escolhida para ficar fora da Prova do Líder e não se segurou.

Ao conversar com os amigos do Quarto Fundo do Mar ela disse: “Eu nunca estive tão lascada… Tem oito deles”, começou a miss, chateada pela dominância da galera do Quarto Deserto no jogo.

Além dela, Key Alves e Cezar foram excluídos da Prova do Líder, após serem pré-indicados ao Paredão por MC Guimê, que atendeu o Big Fone mais recentemente.

Ele tentando não rir... só a Domi, mesmo!! https://t.co/g0gBWGWB2O — Yane (@IaneJeremias) March 3, 2023

Durante a conversa, Key apostou que o funkeiro teria vantagem na disputa pela liderança, por ter sido sorteado para ser o primeiro da fila, Mas, ao arriscar que Marvvila seria a melhor na memória, Domitila resumiu a própria situação com um palavrão: “Enfim, f*deu”.

Ao vivo, Tadeu revirou os olhos, soltou um “ufa” e ainda teve dificuldades para ler o merchan. Em seguida, ele caiu na gargalhada.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Key Alves questiona se a Terra é redonda e brothers ficam sem entender

Nas redes sociais, quem acompanhou o “BBB 23″ ao vivo comentou a cena: “Domi, melhor pessoa dessa casa; mas muita gente não está preparado pra essa conversa”, escreveu um anônimo.

O Tadeu é o melhor do mundo😂 https://t.co/JbOPzUbQHu — Lília Moraes (@LliaMoraes2) March 3, 2023

No Twitter, outro perfil disse que entendia a situação de Tadeu. Já outro reparou que o apresentador do reality show estava quase rindo: “Ele tentando não rir… Só a Domi, mesmo”.

Por fim, teve quem amasse a reação de Tadeu Schmidt: “O Tadeu é o melhor do mundo”.

LEIA TAMBÉM: Prova do Líder: Fred vence a dinâmica no BBB 23 e garante mais uma semana de reality