BBB 23: Confinados enfrentam novas dinâmicas no reality; veja como será

Tirar os participantes da zona de conforto é umas características do “BBB 23″ e, depois da semana turbo e com duas eliminações, o reality show cria novos momentos para quem segue no jogo.

Tirando o pé do acelerador, tudo parece muito normal, depois da Prova do Líder, que coroou Fred. Já nesta sexta-feira (03), antes do show de Gloria Groove, os participantes poderão dar lances no Poder Curinga e o vendedor terá o “poder do caminho”.

Já no sábado (04), haverá a Prova do Anjo e, no mesmo dia, o Big Fone tocará novamente para salvar um confinado do Paredão da semana. Vale lembrar que a disputa está entre Key Alves e Cezar, que foram indicados por MC Guimê.

Já no domingo (05), o Anjo imunizará um aliado e o Líder mandará alguém à berlinda e a casa será dividida em dois grupos, definidos em sorteio: em cada um deles, que vota entre si, sairá um emparedado.

Já quem estiver com o Poder Curinga terá o benefício de escolher em qual quarto ficará e também o de votar antes de todos da casa, com exceção do líder.

Já o indicado ao perigo da eliminação pelo Big Fone ganhará o direito a um contragolpe. No fim de tudo, quatro disputarão a Prova Bate-Volta e um se livrarão do sufoco. Por fim, os três que sobrarem estarão no oitavo Paredão e o mais votado deixa o “BBB 23″ na terça-feira (07).

Gloria Groove comanda festa no reality show

Nesta sexta-feira (03), Gloria Groove volta ao “BBB 23″ para agitar mais uma festa temática na casa. Com o tema gala, a drag queen vai colocar os participantes para dançar com looks luxuosos, que estarão nos tons de dourado e preto.

Além do show, a festa do “BBB 23″ terá um botão dourado no meio do gramado, que poderá surpreender os brothers e sisters toda vez que acender, já que ao apertar uma experiência começa. Vai desde uma rodada de espumante até bolas caindo do teto.

