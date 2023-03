Ana Maria Braga “faz bullying” com Louro Mané: “não vai dar pra você”

Ana Maria Braga, no "Mais Você" desta sexta-feira (3) (Foto: Reprodução/Globoplay)

A apresentadora Ana Maria Braga começou a sexta-feira (3) afiada: com poucos minutos de “Mais Você”, ela já deu uma cutucada em seu companheiro de bancada, o Louro Mané.

“Sextou!”, começou a loira. O papagaio aproveitou para agradecer a chegada do fim de semana. “Uma balada hoje, uma balada amanhã, um rolê dia de sábado, um rolê durante o dia do domingo”, listou.

“Ótimo, de cara tenho uma dica para esse final de semana que olha... Espetacular. Tem uma nova mania no pedaço que chama jogar... Ih, não vai dar para você Louro”, começou a gargalhar Ana Maria.

Isso porque a dica era a nova modalidade de prática esportiva que está tomando conta dos parques paulistanos: a “altinha”, um jogo parecido com o futvôlei.

“Porque olha o nome: chama jogar ‘altinha’”, riu a apresentadora. “Ah, por acaso você está fazendo uma piada com meu tamanho Ana Maria?”, questionou o pássaro.

“Não! Longe de mim!”, riu Ana Maria. Após a exibição da reportagem do jornalista Fabricio Battaglini, Ana Maria se arrependeu e se justificou com o colega.

“Você entendeu agora porque eu estava dizendo que não ia dar muito certo você jogar “altinha”? Não era uma questão de altura, amor da minha vida. É uma questão que precisa da perninha”, explicou carinhosamente.

“Não, mas eu tenho bico, eu tenho cabeça... Dá para dar uma rabada assim, pra cima, na bola. Eu acho que pode funcionar”, insistiu Louro Mané.

“Está faltando ombro aqui, entendeu?”, detalhou Ana Maria. “Ah, mas com um bico desse tamanho quem precisa de um ombro?”, continuou.

Foi quando a apresentadora cedeu e combinou um treino com o fiel escudeiro, para participar da “altinha”.

A “altinha”, a febre entre moradores de São Paulo - mais especificamente no Parque birapuera - consiste em manter a bola no alto, sem deixá-la cair. As regras envolvem não poder colocar a mão na bola, usando somente pé, coxa, ombro e cabeça. A roda é composta por quatro jogadores e não tem vencedor. Tudo isso lembra muito, na verdade, o futvôlei, como os próprios entrevistados mencionaram.

Na web, os internautas não perdoaram a tal novidade. “Ana Maria falando de uma novidade que esta CHEGANDO em SP a ALTINHA”, ironizou um.

ana maria falando de uma novidade que esta CHEGANDO em SP

a ALTINHA

— moonchild 🐂 🌕 🇭🇺 (@dannii_se) March 3, 2023

“Era só oq me faltava”, riu outro.

— julia ✠ (@juliaamatos) March 3, 2023

Mas teve quem aprovou. “Esporte tá tomando a devida evidência”, celebrou um.

— HT (@HeitorC7) March 3, 2023

“Fui impactado pela Ana Maria e agora quero fazer parte dessa galera que joga altinha no Ibira”, declarou outro.

— Amaral Jr (@doaaamaral) March 3, 2023

Pensamento do dia

A apresentadora trouxe uma filosofia igualmente afiada para esta sexta. “Sorria! Sabe por quê? Isso confunde quem não quer te ver bem e aí fala: ‘nossa, mas e agora?’”, deu a dica.

Receita do dia

Para seus espectadores desta sexta-feira (3), Ana Maria resolveu compartilhar algumas receitas, mas o destaque foi para o empadão da mãe do ex-BBB Gustavo (receita via Gshow). Confira:

Ingredientes (massa)

300 gramas de margarina ou manteiga sem sal

450 gramas de farinha de trigo

1 ovo inteiro

1 colher de sopa bem rasa de sal

1 colher de sopa bem rasa de açúcar

1 gema de ovo levemente batida para pincelar

Ingredientes (recheio)

1 quilo de filé de frango

2 cebolas médias picadas

4 dentes de alho

Meia xícara de chá de cheiro-verde a gosto

340 gramas de molho de tomate

250 gramas de azeitonas sem caroço

250 gramas de palmito cortado em cubos

200 gramas de requeijão

Azeite ou óleo a gosto para refogar

1 xícara de chá de água

2 fios de óleo

Sal a gosto

Modo de preparo (massa)

Adicione em um recipiente 300 gramas de margarina ou manteiga sem sal em temperatura ambiente, 1 ovo inteiro, 1 colher de sopa bem rasa de sal, 1 colher de sopa bem rasa de açúcar e misture até ficar homogêneo.

Acrescente 450 gramas de farinha de trigo, amasse e leve à geladeira por mais ou menos 30 minutos. Reserve.

Modo de preparo (recheio)

Corte 1 quilo de filé de frango em cubos pequenos e reserve.

Na panela de pressão em fogo médio e aquecida com 1 fio de óleo, coloque 1 cebola média picada, 2 dentes de alho e adicione o frango cortado. Refogue por mais ou menos 5 minutos. Acrescente o cheiro-verde e adicione 1 xícara de chá de água. Cozinhe o frango por 30 minutos após pegar pressão.

Apague o fogo, retire a pressão e ainda com a tampa, balance a panela até desfiar o frango. Reserve o frango desfiado.

Em outra panela em fogo médio e aquecida com 1 fio de óleo, refogue a outra cebola com o alho restante, acrescente o molho de tomate. Junte o frango desfiado e cozinhe por 7 minutos.

Desligue o fogo e reserve em uma travessa para esfriar.

Depois, acrescente 250 gramas de azeitonas sem caroço, 250 gramas de palmito cortado em cubos, 200 gramas de requeijão, sal a gosto e reserve e deixe esfriar.

Modo de preparo (montagem)

Forre o fundo e as laterais de um refratário de 35 centímetros por 23 centímetros e 6,5 centímetros de altura, com uma camada fina de massa. Distribua o recheio de frango, cubra com a outra parte da massa e pincele 1 gema.

Leve para assar em forno preaquecido a 180 graus Célsius por 40 minutos ou até que a massa esteja dourada.

Retire do forno, deixe amornar e sirva.

