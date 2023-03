Amor Perfeito: Babu Santana e Tony Tornado estão juntos em novela de época

Em “Amor Perfeito”, novela inédita da Globo, a Irmandade dos Clérigos de São Jacinto é um espaço importante, já que é lá que o pequeno Marcelino (Levi Asaf) foi criado com muito amor e carinho pelos membros, que lhe deram um lar e também ensinaram o que significa amor em família.

Neste local estará o núcleo religioso da trama, que vai substituir “Mar do Sertão” a partir de 20 de março, que é composto pelos personagens vividos por Babu Santana, Tony Tornado, Tonico Pereira, Chico Pelúcio, Allan Souza Lima e Bernardo Berro.

De diferentes gerações e ordens religiosas, os freis e padres vão levar ao público características bem definidas e momentos divertidos . Babu, por exemplo, será o Frei Severo, um dominicano e ex-lutador de boxe, que é o “comandante” da irmandade, onde é o único celebrante.

Em "Amor Perfeito", Levi Asaf interpreta Marcelino (PAULO BELOTE/Paulo Belote/Globo)

Na novela, o religioso não tem medo de enfrentar o prefeito Anselmo (Paulo Betti), nem a vilã Gilda (Mariana Ximenes), e guarda um segredo do tempo em que era lutador.

“Eu acho que o público vai adorar, esse menino que está fazendo o Marcelino é uma joia. Mocinhas e mocinhos estão maravilhosos, é um elenco de primeira. O meu núcleo é uma delícia, já somos uma família. Eu acho que o público vai se encantar com a nossa história”, celebra Babu.

Já Tony Tornado será o Frei Tomé, outro dominicano que tem muito jeito com as crianças e é bem-humorado e brincalhão, além de atrapalhado. Ele é o antigo pároco e antecedeu frei Severo. O personagem também é tio de Antônio (Alan Rocha), que é pai de Manoel (Ygor Marçal) e marido de Aparecida (Isabel Fillardis).

Frei Tomé será interpretado por Tony Tornado na novela Amor Perfeito (Paulo Belote/Globo)

Em “Amor Perfeito”, ele é chamado por Marcelino de vovô Tomé: “Eu estou muito feliz de estar na novela, depois de um tempo afastado. Encontrei muitos amigos maravilhosos no elenco e o frei Tomé é uma pessoa simpática, bonita e legal. Eu me identifiquei muito com ele e estou ansioso para a estreia. É uma história ótima e acreditamos que será um grande salto para a dramaturgia brasileira”, destaca Tony.

Além deles, Tonico Pereira, Chico Pelúcio, Allan Souza e Bernardo Berro estão no núcleo religioso da novela, que estreia no horário das 18 horas.

