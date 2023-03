Adriane Galisteu diz que morou de favor após morte de Ayrton Senna

A apresentadora Adriane Galisteu chocou telespectadores da Band TV ao revelar que precisou morar de favor durante alguns meses, no ano de 1994.

A ex-modelo foi a homenageada do programa “Faustão na Band”, no quadro Arquivo Pessoal. Lá, ela relembrou sua trajetória pessoal e profissional - incluindo o relacionamento com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna.

Senna morreu em um acidente no GP de San Marino, em 1 de maio de 1994. Na época, ele estava em um relacionamento de dois anos com Galisteu e ela passou por muitas dificuldades para se restabelecer após sua morte.

“Não tinha dinheiro para comprar um pastel”, revelou a estrela.

Com isso, a apresentadora acabou tendo que morar de favor na casa de um dos amigos do piloto. O ex-banqueiro Braguinha (Antônio Carlos de Almeida Braga) foi quem ajudou ela a recuperar sua carreira e voltar ao Brasil.

“Ele começou a construir como seria a minha volta para o meu trabalho porque eu não tinha trabalho, Faustão”, contou Adriane.

Isso porque a maioria das marcas temiam que o público associasse ela à tragédia de Senna, impedindo que ela conseguisse novos trabalhos como modelo.

“As pessoas não queriam me contratar, eu era modelo na época e eu só podia fazer foto e campanha, mas quem iria me chamar para vender algum produto se minha imagem estava ligada a um ídolo mundial, amado no mundo inteiro, que tinha morrido? Eu estava ligada a uma tragédia”, disse.

Por conta disso, Adriane disse que se sente muito grata à todas as pessoas que a ajudaram nessa época. Ela também revelou que um amigo trabalhou com ela por mais de dois anos sem receber.

“Ele me ajudou a estar na televisão e minha profissão era dar entrevista e conseguir me defender para explicar o que estava acontecendo na minha vida e demorou para eu me estabelecer e as pessoas falarem o meu nome”, relembrou.

“Eu nunca tive vergonha dessa história, sempre contei do jeito que ela é, para que todo mundo soubesse que é possível acreditar na gente. Eu nunca desisti de mim, nem quando tinha todos os motivos para desistir”, concluiu a apresentadora.

