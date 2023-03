Vingança Real? Após despejar Harry e Meghan, rei Charles dará as chaves para outra realeza

O jornal britânico The Sun publicou uma situação bastante desconcertante sobre a família real: Meghan Markle e o príncipe Harry teriam sido despejados de sua casa no Reino Unido, Frogmore Cottage. E mais, o rei Charles quer que seu irmão, o príncipe Andrew, se mude para lá.

O The Sun relata que esta decisão veio após a publicação do livro de memórias de Harry, Spare, e que os Sussex estão atualmente “traçando planos para enviar seus pertences restantes para os EUA”. A saída observa que isso reduz significativamente as chances de Meghan e Harry comparecerem à coroação do rei Charles, que acontecerá em 6 de maio, com uma fonte dizendo: “Isso certamente significa o fim do tempo de Harry e Meghan no Reino Unido”.

De acordo com o jornal britânico, o rei Charles começou a traçar planos para despejar Meghan e Harry logo após o lançamento de Spare, e os funcionários do Palácio de Buckingham são os que “emitiram um aviso de despejo” para eles. Eles supostamente não receberam uma oferta de casa alternativa no Reino Unido.

Enquanto isso, o príncipe Andrew teria “recebido as chaves” de Frogmore Cottage na semana passada. Ele atualmente mora no Royal Lodge, muito maior, e uma fonte diz que ele está “resistindo à ideia de se mudar”. Certamente, isso não deveria ser um choque para Andrew. Em setembro de 2022, o The Sun relatou que ele e Sarah Ferguson (com quem ele mora) estavam “esperando receber um aviso para sair”, e uma fonte disse que temiam ser “jogados aos lobos” nos próximos meses.

Esta matéria publicada pelo The Sun, vem depois do próprio jornal britânico afirmar de que o príncipe Andrew foi totalmente expulso do Palácio de Buckingham.

