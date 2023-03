Saúde de Rita Lee é revelada por vidente; famosa segue internada

Desde que Rita Lee deu entrada no hospital, a família da cantora segue comunicando os fãs de que a rainha do rock está bem e que segue com seus cuidados médicos. Mas, para o vidente Mestre José, nem tudo está tão tranquilo quanto se parece.

Segundo o Observatório da TV, o paranormal e parapsicólogo usou o seu canal no Youtube para falar sobre a saúde da famosa, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. Para ele, a família estaria escondendo o verdadeiro estado de saúde de Rita, que continua afastada das redes sociais.

Desde sexta-feira (24), Rita Lee está internada no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e o seu estado de saúde é revelado aos poucos pelas redes sociais da famosa. Em um dos recados, a família pediu que as pessoas “respeitem a privacidade”.

“A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início. Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias”, diz o comunicado, que tenta acalmar os fãs de Rita Lee.

Em outra, publicada no sábado (25), Roberto de Carvalho, marido da famosa, falou sobre o momento e classificou como “tsunami de amor” as mensagens enviadas para a rainha do rock.

“Rita está se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos”, disse ele, em um comunicado postado no Instagram.

Em seguida, ele agradeceu aos fãs da cantora, que foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021: “Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente. Que as Grandes Luzes do Universo estejam nos guiando por todos os caminho”.

