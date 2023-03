Quanto vale um chifre? Saiba o valor que Shakira já faturou com músicas sobre Piqué

Shakira definitivamente encontrou a melhor maneira de superar o ex e ainda faturar um bom dinheiro. Lançar músicas falando sobre a infidelidade e término com Gerard Piqué, foi a forma que encontrou para desabafar e viver esse processo. E no caso, foram 4 canções cheias de indiretas e alfinetadas.

Te Felicito, Monotonía, BZRP Music Sessions #53 e TQG, todas em colaboração com outros artistas, foram as canções mais badaladas de Shakira nos últimos anos, nas quais ela lançou insinuações ao ex e à namorada atual dele, Clara Chía Martí.

A colombiana está virando o jogo e fazendo uma grande fortuna com cada uma de suas canções. Afinal, como a mesma diz: “As mulheres não choram, as mulheres faturam”.

A fortuna que Shakira alcançou com as canções que dedicou a Piqué

As quatro músicas de Shakira citadas acima quebraram recordes de reproduções e visualizações no Spotify e no YouTube. TQG, em parceria com Karol G e lançada na última semana, por exemplo, em apenas 6 dias ultrapassou 120 milhões de visualizações no YouTube.

Já a parceria com Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, ultrapassou 370 milhões de visualizações, tornando-se uma das canções mais ouvidas e bem-sucedidas neste ano.

Além disso, Monotonía, com Ozuna, alcançou mais de 250 milhões de visualizações, e Te Felicito, com Rauw Alejandro, tem mais de 500 milhões de visualizações no YouTube e Spotify.

Esse sucesso das músicas que Shakira dedicou a Piqué lhe rendeu mais de 21 milhões de euros, segundo a mídia especializada - cerca de 116 milhões de reais.

Como a colombiana não é nada boba, além de faturar com suas canções, sua sobrinha lançou peças de roupas com frases das músicas da Loba, como “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Aparentemente, Shakira já superou Piqué, ela só é muito esperta e resolveu se aproveitar da situação e lucrar, aumentando sua fortuna, coisa que muita gente se tivesse oportunidade.

