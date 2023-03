Piqué recebeu uma oferta milionária por trair Shakira: “Acreditamos na não monogamia”

Nove meses após a escandalosa separação entre Gerard Piqué e Shakira, mais um episódio dessa história chama atenção. Desta vez, com uma proposta que viralizou nas redes sociais. Uma famosa plataforma de namoro extraconjugal quer patrocinar o FC Andorra, clube de futebol do ex-zagueiro do Barcelona, com inusitadas cláusulas adicionais de 50 mil e 150 mil euros para seus jogadores não monogâmicos.

Trata-se da Ashley Madison, que ofereceu ao antigo jogador do Barcelona um contrato de um milhão de euros por ano para ser o patrocinador do clube de futebol de Piqué, por três anos.

O post da plataforma foi publicado no Twitter e dizia: “Piqué, vimos como as coisas se desenvolveram com sua ex, Shakira. Acreditamos na #nãomonogamia sem preconceitos, por isso nos oferecemos para patrocinar sua equipe FC Andorra. Sua vez”, marcando os perfis do jogador, de Shakira, do clube de futebol e até de Karol G e Bizarrap.

Além do convite, eles publicaram as imagens do contrato, assinado pelo chefe de estratégia da plataforma, Paul Keable, e é endereçado à Kosmos Holding S.L., empresa de eventos de Piqué e do clube FC Andorra.

De que se trata a plataforma que está tentando parceria com Piqué?

Ashley Madison é uma plataforma lançada em 2001, voltada para pessoas que já estão em um relacionamento. O nome de seu site foi criado a partir de dois nomes femininos populares nos Estados Unidos: “Ashley” e “Madison”. Sua frase de efeito é “Life is short. Have an affair”, que em português ficaria: “A vida é curta. Tenha um caso”.

Com esse propósito da plataforma e as infidelidades de Piqué, inclusive como tema principal dos novos sucessos de Shakira, o ex-jogador recebeu essa proposta, que viralizou nas redes sociais.

Vale lembrar que logo após a separação de Shakira e Piqué, o ex-jogador foi visto com sua nova companheira, Clara Chía Martí.

O contrato oferecido inclui que o logotipo da Ashley Madison apareça na frente da camisa de cada jogador do FC Andorra e seja claramente visível em cada partida. Além de ficar evidente quando os jogadores cedem entrevistas após as partidas dos jogos, nos microfones da sala de imprensa do clube e na propaganda estática do estádio.

O mais impressionante do contrato? Uma cláusula a ser negociada em que plataforma oferece um bônus de 50 mil euros para cada jogador do clube que puder provar que está em um relacionamento não monogâmico e que sua história pode ser publicada na mídia.

Além disso, um bônus de 150 mil euros para cada jogador de futebol que, além de ter uma relação monogâmica, reconheça que usou Ashley Madison para encontrar uma parceira secundária . O prazo para Piqué e seu clube aceitarem a oferta expira em 15 de março de 2023.

Leia também: