Patrícia Poeta “desce do salto” e pede respeito ao levar convidada ao “Encontro”

Patrícia Poeta leva gerente de padaria que sofreu racismo ao palco do "Encontro" (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta começou o “Encontro” desta quinta-feira (02) mostrando o caso de Juliana, que sofreu racismo dentro do trabalho, por causa de uma embalagem de marmita.

Ao vivo, a apresentadora conversou com Juliana, que estava no estúdio da TV Globo, em São Paulo, e mandou um recado para todos: “O caso está sendo investigado como injúria racial. Neste ano, os casos de injúria racial estão sendo equiparados com casos de racismo”, afirmou a famosa.

Em seguida, ela conversou com Juliana e pediu para ela contar a sua versão da história: “A padaria estava fechada e ele entrou pela lateral. Quando ele chegou, eu estava liberando as meninas, ele perguntou e quando ele mostrou a embalagem estava vazando. Mas, antes não estava, e que naquele momento eu não poderia ajudar”, contou ela.

Assuntos policiais dominam o "Encontro com Patrícia Poeta" (Reprodução/Globo)

Segundo a entrevistada, que chegou suja de feijão em casa, o suposto advogado afirmou na hora que ela trabalhava aos finais de semana por ser “favelada”. A gerente disse ainda que ficou sem reação: “Nessa hora, ele estava nervoso e queria falar com alguém responsável. Eu me identifiquei como gerente e ele falou ‘essa raça não tem perfil para gerente’”.

Na conversa, Patrícia Poeta também mostrou um vídeo do cliente da padaria, que buscou se defender: “Estou tomando as medidas cabíveis para responsabilizar o estabelecimento e as pessoas, como esta gerente, que possam responder judicialmente, pelo crime de homofobia”.

Fala de Patrícia Poeta é criticada pelos fãs do Encontro (Reprodução/Globo)

Questionada por Patrícia Poeta sobre os possíveis ataques de homofobia feita por outros funcionários da padaria, Juliana disse que estava o tempo todo no debate e disse que isso não aconteceu: “Ele era um cliente normal. Fui eu que atendi ele. Eu atendi ele normalmente”, afirmou ela.

Por fim, Patrícia afirmou que deseja viver pacificamente e que deseja trabalhar com respeito: “Queremos que cada um respeite o outro. Agora e no futuro”.

