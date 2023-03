‘Pânico 6’: Courteney Cox fala sobre retorno de Hayden Panettiere e saída de Neve Campbell da franquia de terror

Em uma entrevista à Variety publicada nesta terça-feira (28), a veterana de Hollywood Courteney Cox abriu o jogo sobre sua atuação na famosa franquia de terror, ‘Pânico’, como a icônica jornalista Gale Weathers. Com o sexto volume prestes a sair do forno, com data marcada para o dia 9 de março de 2023, a atriz fez algumas revelações sobre as colegas de elenco, tratando da sequência slasher.

Cox não deixou de comentar sobre a saída de Neve Campbell, a intérprete da protagonista ‘final girl’ Sidney Prescott. A atriz saiu da franquia após não concordar com a proposta salarial da produtora, devido ao peso que sua personagem trouxe ao desenvolvimento da trama. Campbell esteve presente em ‘Pânico’ desde o primeiro filme, em 1997, sobrevivendo aos ataques do Ghostface.

“Senti falta de trabalhar com ela, mas vou apoiar o que ela achar certo”, revelou Cox à Variety.

Leia mais:

“Achei que ela tinha morrido”

Cox também comentou sobre o retorno de Hayden Panettiere como Kirby Reed, que deu vida à adolescente descolada em ‘Pânico 4′ (2011). No quarto volume, o desfecho da personagem foi algo sugestivo, já que teria sido atacada pelo Ghostface, mas sem a certeza de sua morte. Kirby foi dada como viva em ‘Pânico 5′ (2022), quando a personagem aparece no registro de ligações de Dewey Riley (David Arquette), o xerife também presente desde o primeiro filme, morto no quinto volume.

“É tão interessante como as pessoas voltaram. Eu tenho que lembrar. Achei que ela tinha morrido! Eu fico tão confusa. Houve tantos “, disse Cox. “Estou tão animada por fazer parte de algo tão longo.”

‘Pânico 6′ estreia nos cinemas brasileiros no dia 9 de março deste ano e já conta com diversos pôsteres, vídeos e imagens promocionais, trailer oficial e charadas para os fãs desenvolverem suas teorias de quem poderá ser o novo assassino mascarado.

Assista ao trailer completo: