Gil do Vigor chama mais atenção que Ana Maria Braga no Mais Você: “Chique”

Look de Gil do Vigor ganha destaque no Mais Você e nas redes sociais (Reprodução/Globo)

Gil do Vigor aparece toda semana no “Mais Você” para falar sobre investimento e dar dicas de como a população pode melhorar de renda e “regogijar” na vida. Mas, nesta quinta-feira (02), o ex-BBB mostrou que chama mais atenção do que Ana Maria Braga.

Enquanto o economista apresentava o “Tá Lascado”, ao vivo, pelas redes sociais, quem acompanhava o matinal da TV Globo era só elogio. No Twitter, um anônimo escreveu: “Gil do Vigor tá cada dia mais gato, ‘vigorou’ mesmo”.

Ana Maria Braga conversa com Gil do Vigor sobre investimentos e vida fora do Brasil (Reprodução/Globo)

Um segundo anônimo observador ficou atento aos detalhes e reparou nas mãos de Gilberto: “Unhas chiques do Gil”, elogiou o perfil.

Já uma página chamada “Apoio Gil”, na mesma plataforma, falou sobre o empenho do ex-participante do “Big Brother Brasil” na universidade: “O Gil é muito inteligente, apaixonado pelos estudos, pela economia e pela matemática. A gente admira e valoriza muito isso. Parabéns”.

No “Mais Você”, Gil conversou com Ana Maria Braga sobre diversos assuntos e sobre a vida nos Estados Unidos, mas levou ao ar também dicas de como fazer uma renda extra alugando um cômodo da casa e foi chamado de “reizinho”.

Parado pela imigração dos EUA

Recentemente, Gil do Vigor contou em suas redes sociais que foi parado pela polícia de imigração no aeroporto internacional de Atlanta e levado para uma “salinha” por causa de uma viagem “bate-volta” para o Brasil.

“Quando a gente vai passar pela imigração, ele [policial] pega nosso passaporte, ele pergunta o que a gente faz: ‘Está vindo visitar? Está vindo morar?’. E eu falo: ‘Não, eu já moro, eu faço PhD. Então, eu já resido nos Estados Unidos’”, contou ele.

No "Mais Você", Gil do Vigor revela tudo sobre o "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Em seguida, o famoso detalhou as perguntas que são feitas: “Ele pede meu endereço para confirmar, pergunta o curso que eu faço, pergunta as mesmas coisas sempre. Ele perguntou: ‘Quanto tempo você passou no Brasil?’. Eu falei: ‘Fui ontem e estou voltando hoje’. Ai, ele: ‘Mas por quê?’”.

Em seguida, o ex-brother contou que foi levado para uma sala no próprio aeroporto para explicar a situação. “Ele colocou meu passaporte dentro de um envelope, chamou uma mulher e ela falou ‘me siga’.”, detalhou.

