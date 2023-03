Foto de Preta Gil surpreende fãs; famosa segue tratamento contra o câncer

Preta Gil continua tratamento contra câncer no intestino (Reprodução/Instagram)

Em tratamento contra o câncer no intestino, Preta Gil não esconde de seus fãs que questionam como anda a rotina da famosa. Nesta terça-feira (28), a filha de Gilberto Gil surpreendeu ao postar uma foto no hospital.

Sempre de bom humor, a cantora enfrentou mais uma sessão de quimioterapia e mostrou, por meio dos Stories, que estava bem e de banho tomado. Ainda com os cabelos aparentemente molhados, ela optou por fazer uma maquiagem básica para elevar o bem-estar.

Preta Gil estava acompanhada de Rodrigo Godoy, que segue trabalhando do hospital e foi homenageado pela famosa. Recentemente, a baiana disse que ele foi o seu colo, abraço e conforto, seu parceiro e amor para tudo, especialmente nos últimos dias. Eles estão casados desde 2013.

Pelo Instagram, Preta Gil mostra rotina no hospital (Reprodução/Instagram)

Em uma postagem anterior, Preta falou das inúmeras mensagens de carinho e força. Segundo a famosa, o caminho não é fácil, mesmo com todo o apoio que recebe de amigos, familiares e dos admiradores de seu trabalho. Mas, ela também revela que se sente abençoada.

“Uma das maiores reflexões que tenho feito desde o meu diagnóstico do câncer, e principalmente quando recebo este amor todo que tenho recebido, é que sou muito abençoada!!! Questiono se mereço todo este amor? E penso que sim”, falou Preta.

A descoberta do câncer

Em janeiro, após ficar internada por seis dias, a cantora Preta Gil, de 48 anos, usou as redes sociais para falar sobre o seu diagnóstico médico. Ela informou os fãs que está com um câncer no intestino.

“Graças a Deus, hoje eu recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, disse a famosa, que foi levada ao hospital devido a um desconforto que sentia.

Inicialmente, a família da cantora havia falado que ela tinha sido internada por causa de uma crise de enxaqueca persistente: “A ressonância da cabeça não deu nada, está tudo certo. O intestino dela está preso, talvez tenha que fazer uma lavagem e depois voltar para casa”, disse Flora Gil, mulher de Gilberto Gil.

